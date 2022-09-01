Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen, Türkiye ile dünyanın farklı yerlerinden gelen gençlere 50'ye yakın etkinliği ücretsiz sunan Türkiye MotoFest'in 2'nci günü de eğlenceler ve etkinlikler tüm hızıyla devam etti. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki ücretsiz etkinlikler, saat 13.00'te başladı. Katılımın yoğun olduğu festivalde saat 19.00'da Manuş Baba konser verdi. Bugün saat 22.00'de ise Ebru Yaşar sahneye çıkacak.

AÇILIŞ SEREMONİSİ YARIN YAPILACAK

MXGP Türkiye'nin resmi açılış seremonisi yarın saat 18.00'de gerçekleştirilecek. 18.00'de başlayacak olan seremoninin ardından saat 20.00'de Mary Jane, 22.00'de ise Koray Avcı konser verecek. İzleyiciler, ayrıca ücretsiz etkinliklerden de gün boyunca yararlanabilecek.

ŞAMPİYONADA YARIŞ HEYECANI HAFTA SONU BAŞLAYACAK

MXGP Türkiye'de 3 kategoride şampiyonun belirleneceği yarışlar hafta sonu koşulacak. Cumartesi günü Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) ve Avrupa Motokros Şampiyonası'nda (MXOPEN) serbest antrenmanlar ve sıralama turları gerçekleştirilecek. Ayrıca MXOPEN ve WMX'te ilk yarışlar yapılacak. Pazar günü ise MXGP ve MX2'de 1'inci ve 2'nci yarışlar; MXOPEN ve WMX'te 2'nci yarışlar koşulacak. Dünya Motokros Şampiyonası'nda Honda Racing pilotu Tim Gajser, 21 Ağustos'da Fransa'da gerçekleştirilen etapta şampiyonluğu garantilemişti. (DHA)