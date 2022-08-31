Türkiye MotoFest heyecanı başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen ve Türkiye ile dünyanın farklı yerlerinden gelen gençlere 50’ye yakın etkinliği ücretsiz sunan Türkiye MotoFest, bugün saat 13.00’de Afyon Motor Sporları Merkezi’nde başladı. Kapıların açılmasıyla birlikte festival alanına giriş yapan seyirciler, Dünya Motokros Şampiyonası’nın Türkiye ayağı ile birlikte 4 Eylül’de sona erecek olan festivalde 5 günlük süreçte 10 tane konser izleyebilecek. Ayrıca izleyiciler, alanda mini golften simülatör oyunlarına, ziplinedan çocuklar için motosiklet eğitimlerine, futbol ve basketbol turnuvalarından video oyunlarına, kadar 50’ye yakın ücretsiz etkinlik ile keyifler dakikalar yaşama heyecanına sahip olacak. MotoFest’in ilk günü Gökçe konseri başlayacak ve ardından Yüksek Sadakat ve Sagopa Kajmer ile son bulacak.

TÜRKİYE’NİN EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI

Dünyanın en önemli motokros yarışı olan MXGP’nin Türkiye etabı bu yıl 5’inci kez düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılan iki etabın yapıldığı haftada Türkiye ekonomisine 10 milyar TL’ye yakın katkıda bulunduğu açıklanmıştı. Türkiye’nin spor ekonomisi ve turizmi için en önemli etkinlik konumundaki MXGP Türkiye ve Türkiye MotoFest’in bu yıl ülke ekonomisine katkısının daha da artması bekleniyor.

MXGP, 180 ÜLKEDE YAYINLANIYOR

Dünya çapında çok popüler olan motokros yarışlarının en önemli organizasyonun Türkiye etabı, 180 ülkede 3.5 milyara yakın izleyiciye ulaştırılacak. Dünyaca ünlü motokrosçular, bu yıl 18 etaptan oluşan MXGP ve MX2, 6 etaptan oluşan MXWOMEN (Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası), 7 etaptan oluşan EMXOPEN’da (Avrupa Motokros Şampiyonası) kürsü için ter dökecek.

DHA