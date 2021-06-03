Türkiye - Moldova milli maç (CANLI)

EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler'le aynı grupta yer alacak A Milli Takım, hazırlık maçları kapsamında son sınavını Moldova ile yapıyor. Antalya kampında Azerbaycan'ı 2-1 yenen, Gine ile golsüz berabere kalan A Milliler'in bu mücadelesi Almanya'nın Paderborn kentindeki Benteler Arena'da oynanıyor. TSİ 20.00’de başlayan ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Sascha Stegemann düdük çaldığı 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde.

MAÇ BAŞLADI





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Türkiye - Moldova ilk 11'ler:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Moldova: Celeadnic, Jardan, Posmac, Potirniche, Arhirii, Anton, Rata, Antoniuc, Spataru, Platica, Damaşcan

Moldova’ya hiç yenilmedik

A Milli Takım, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında özel maçta karşılaşacağı Moldova önünde hiç kaybetmedi. Türkiye, tarihinde Moldova ile 12’nci maçına çıkacak. İki ülke A milli takımları daha önce 8’i resmi, 3’ü özel olmak üzere 11 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde milli takım 9 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı ve rakibine hiç yenilmedi.

Gol sayılarında büyük üstünlük

İki ülke arasındaki rekabette A Milli Takım, gol sayılarında rakibine büyük üstünlük kurdu. Geride kalan 11 maçta rakibine 29 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.

İlk maç 1996’da

Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi. İstanbul’da İnönü Stadı’nda 14 Ağustos’ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı. A Milli Takım’ın gollerini 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı kaydetti.