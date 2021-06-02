EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler'le aynı grupta yer alacak A Milli Takım, hazırlık maçları kapsamında son sınavını Moldova ile yapacak. Antalya kampında Azerbaycan'ı 2-1 yenen, Gine ile golsüz berabere kalan A Milliler'in bu mücadelesi Almanya'nın Paderborn kentindeki Benteler Arena'da oynanacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in, ilk iki maçın aksine bu kez kaptan Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi isimlerden oluşan; 11 Haziran'da Roma'daki turnuvanın açılış mücadelesi olan İtalya karşısındaki muhtemel 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.

Türkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

3 Haziran Perşembe günü Benteler Arena’da oynanacak ve TSİ 20.00’de başlayacak Türkiye-Moldova maçında Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. TRT Spor’dan naklen ve şifresiz yayımlanacak maçın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Türkiye - Moldova muhtemel 11'ler:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Okay, Kaan (Dorukhan), Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Burak

Moldova: Celeadnic, Posmac, Belousov, Bolohan, Platica, Rata, Dros, Anton, Cojocari, Nicolaescu, Damaşcan

Moldova’ya hiç yenilmedik

A Milli Takım, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında özel maçta karşılaşacağı Moldova önünde hiç kaybetmedi. Türkiye, tarihinde Moldova ile 12’nci maçına çıkacak. İki ülke A milli takımları daha önce 8’i resmi, 3’ü özel olmak üzere 11 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde milli takım 9 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı ve rakibine hiç yenilmedi.

Gol sayılarında büyük üstünlük

İki ülke arasındaki rekabette A Milli Takım, gol sayılarında rakibine büyük üstünlük kurdu. Geride kalan 11 maçta rakibine 29 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.

İlk maç 1996’da

Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi. İstanbul’da İnönü Stadı’nda 14 Ağustos’ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı. A Milli Takım’ın gollerini 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı kaydetti.

2021’deki 6. maç

Milliler, Moldova mücadelesiyle 2021 yılındaki 6. maçına çıkacak. Bu yıl oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alan milliler, 2 de beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 6 gol gördü.

Milliler, bu yılın ilk maçında 24 Mart’ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul’da rakibini 4-2 yendi. Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya’da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya’da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken Antalya’daki maçta Gine ile golsüz berabere kadı.

Şenol Güneş, A Milli Takım’la 76. maçında

Şenol Güneş, Moldova ile oynanacak hazırlık maçında ay-yıldızlı ekibin başında 76. karşılaşmasına çıkacak. Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53’ü resmi, 22’si özel 75 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 75 maçta 36 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 118 gol attı, kalesinde 74 gole engel olamadı.

Şenol Güneş ile 23. özel, 54. resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23. özel maçını Moldova’ya karşı oynayacak. Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 22 özel maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 53 resmi maç oynadı. Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 53 resmi maçın 30’unu kazandı, 10’unu yitirdi, 13’ünde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 48 gol gördü.