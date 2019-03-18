A Milli Takım’ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova ile Eskişehir'de karşılaşacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz saha avantajını kullanarak rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Grubundaki ilk iç saha maçına Eskişehir'de çıkacak olan Milliler, Eskişehir Yeni Stadyumu'ndaki ilk karşılaşmasını 27 Mart 2017'de Moldova ile oynamış ve bu özel müsabakayı 3-1 kazanmıştı.

Türkiye - Moldova maçı ne zaman, nerede, saat kaçta?

25 Mart 2019 Pazartesi günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın yayınlayacak kanal henüz belli olmadı. Detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

A Milli Futbol Takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok(Başakşehir), Muhammed Şengezer(Bursaspor), Uğurcan Çakır(Trabzonspor), Sinan Bolat(Royal Antwerp)

Defans: Gökhan Gönül(Beşiktaş), Zeki Çelik(Lille), Çağlar Söyüncü(Leicester City), Kaan Ayhan(Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak(Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım(Fenerbahçe), Emre Taşdemir(Galatasaray)

Orta Saha: Deniz Türüç(Kayserispor), Efecan Karaca(Alanyaspor), Yusuf Yazıcı,(Trabzonspor) Dorukhan Toköz(Beşiktaş), Emre Belözoğlu(Başakşehir), İrfan Can Kahveci(Başakşehir), Mahmut Tekdemir(Başakşehir), Mehmet Topal(Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup(Beşiktaş), Okay Yokuşlu(Celta Vigo), Yunus Mallı(Wolfsburg), Emre Kılınç(Sivasspor)

Forvet: Güven Yalçın(Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu(Milan), Burak Yılmaz(Beşiktaş), Cenk Tosun(Everton)

Şenol Güneş'in ilk maçı olacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş aynı zamanda A Milli Takım'ın teknik direktörü oldu. Lucescu'nun ardından göreve gelen Güneş'in sözleşmesi Haziran ayından itibaren geçerlilik kazanacak ancak deneyimli teknik adam Arnavutluk ve Moldova maçlarında takımın başında olacak.

Euro 2020 Eleme gruplarında hangi takımlar eşleşti?

Çekilişe 3. torbadan giren A Milli Futbol Takımı, ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı şampiyonaya katılabilmek için H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele edecek.

55 milli takımın 10 grupta yarışacağı elemelerde 5 grupta beşer, 5 grupta da altışar takım yer alıyor. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, turnuvaya katılma hakkı kazanacak. Son 4 ekip ise UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde oynanacak 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi, 1 Aralık 2019'da gerçekleşecek. Finallerde 24 takım, dörderli 6 gruba ayrılacak.

EURO 2020 Elemeleri'ndeki grup eşleşmeleri şöyle:

A Grubu: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova

B Grubu: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg

C Grubu: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Belarus

D Grubu: İsviçre, Danimarka, İrlanda, Gürcistan, Cebelitarık

E Grubu: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan

F Grubu: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, Malta

G Grubu: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya

H Grubu: Fransa, İzlanda, Türkiye, Arnavutluk, Moldova, Andorra

I Grubu: Belçika, Rusya, İskoçya, Kıbrıs Rum Kesimi, Kazakistan, San Marino

J Grubu: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Lihtenştayn

Eleme grupları maç tarihleri

1. Maçlar: 21-23 Mart 2019

2. Maçlar: 24-26 Mart 2019

3. Maçlar: 7-8 Haziran 2019

4. Maçlar: 10-11 Haziran 2019

5. Maçlar: 5-7 Eylül 2019

6. Maçlar: 8-10 Eylül 2019

7. Maçlar: 10-12 Ekim 2019

8. Maçlar: 13-15 Ekim 2019

9. Maçlar: 14-16 Kasım 2019

10. Maçlar: 17-19 Kasım 2019

UEFA Uluslar Ligi play-off maç tarihleri

Kura çekimi: 22 Kasım 2019

Play-off yarı finalleri: 26-28 Mart 2020

Play-off finalleri: 29-31 Mart 2020







