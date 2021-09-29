Türkiye Milli Takımı, ilk gün maçlarını tamamladı

Club Mega Saray Tenis Akademisi’nde gerçekleştirilen organizasyonda Kız Milli Takımı, Junior Billie Jean King Cup’ta Macaristan’la, Erkek Milli Takımı ise Junior Davis Cup’ta seri başı Çekya ile karşılaştı.

Junior Billie Jean King Cup tekler bölümünde milli tenisçi Duru Söke, Vanesa Dalma Danko’yu 2-1, Melisa Ercan ise Luca Udvardy’yi 2-0’la geçti. Çiftler mücadelesinde ise Duru Yağmur Durgun/Melisa Ercan Greta ekibi, Karina Fenyves/Luca Udvardy ikilisine 2-1 yenildi ve Macaristan serisi 2-1 ay-yıldızlı ekibin üstünlüğünde tamamlandı.

Junior Davis Cup’ta ise Erkek Milli Takımı, Çekya’ya karşı 3 maçını da kaybetti. Teklerde Önder Balcı, Jan Hrazdil’e, Atakan Karahan da Jakub Mensik’e 2-0 kaybetti. Çiftlerde Atakan Karahan/Emirhan Bulut ekibi de Jan Hrazdil/Vojtech Petr ikilisine 2-0 yenilirken, Çekya bu seriyi 3-0 kazandı.

Türkiye, yarın Junior Billie Jean King Cup’ta Kanada’yla, Junior Davis Cup’ta ise Japonya’yla karşı karşıya gelecek.

21 ülkeden 32 takımın katıldığı organizasyon, 3 Ekim Pazar günü sona erecek.

AA