H Grubu'ndaki 5. maçında İsrail'i konuk etti. Mersin Stadyumu'ndaki karşılaşmayı A Milliler 3-2 kazandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör, desteklerinden dolayı Mersin halkına teşekkür etti. Çok kıymetli bir 3 puan aldıklarını vurgulayan Güngör, "Çünkü Almanya'dan aldığımız mağlubiyet sonrası bu morale çok ihtiyacımız vardı. Üst sıralarda kalmamız için çok kritik bir maçtı. Maçı da son dakikalarda büyük bir heyecan yaşayarak almış olmaktan dolayı ayrıca mutluyum. Türk kadınları gerçekten çok güçlü. Biz bu kızlara destek verdiğimiz müddetçe çok daha iyi işler yapacağız. Takımımla bir kez daha gurur duydum. Umarım seyredenlerde gurur duymuştur" dedi.

Şubat ayında ilk Sırbistan ile karşılaşacaklarını söyleyen Güngör, "Biz Sırbistan'da deplasmanda bir 3 puan bıraktığımızı düşünüyorum. 10 kişi kalmamıza rağmen gol yemeden bitirdiğimiz ancak isteğimiz sonucu alamadık. Şubat ayında Sırbistan'dan alamadığımız 3 puanı alıp, yolumuza devam etmek istiyorum" diye konuştu.

MERSİN (İHA)