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Türkiye Milli Erkek 3x3 Basketbol Takımı’nın maç programı

Türkiye Milli Erkek 3x3 Basketbol Takımı’nın da katılacağı 2020 Tokyo Olimpiyatları eleme turnuvası 26 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

25 Mayıs 2021, Salı 20:28 Son Güncelleme:
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Türkiye Milli Erkek 3x3 Basketbol Takımı’nın maç programı

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 20 takımın katılacağı 3x3 basketbol olimpiyat elemeleri, 26-30 Mayıs tarihlerinde Avusturya’nın Graz kentinde düzenlenecek. Moğolistan, Polonya, Brezilya ve Çekya ile beraber A Grubu’nda yer alan ay-yıldızlılar, ilk maçına 26 Mayıs Çarşamba günü Brezilya karşısında çıkacak.

Grupları ilk 2 sırada bitiren takımlar, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finaller, yarı finaller ve üçüncülük karşılaşması 30 Mayıs’ta oynanacak.

Yarı final maçlarını kazanan 2 takım ve üçüncülük karşılaşmasından galip ayrılan ekip, Tokyo 2020’ye katılmaya hak kazanacak.

Türkiye’nin turnuvadaki maç programı (TSİ) şöyle:

26 Mayıs Çarşamba:

20.00 Brezilya-Türkiye

22.30 Moğolistan-Türkiye

28 Mayıs Cuma:

18.00 Türkiye-Çekya

22.15 Türkiye-Polonya

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