Türkiye Milli Erkek 3x3 Basketbol Takımı’nın maç programı

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 20 takımın katılacağı 3x3 basketbol olimpiyat elemeleri, 26-30 Mayıs tarihlerinde Avusturya’nın Graz kentinde düzenlenecek. Moğolistan, Polonya, Brezilya ve Çekya ile beraber A Grubu’nda yer alan ay-yıldızlılar, ilk maçına 26 Mayıs Çarşamba günü Brezilya karşısında çıkacak.
Grupları ilk 2 sırada bitiren takımlar, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finaller, yarı finaller ve üçüncülük karşılaşması 30 Mayıs’ta oynanacak.
Yarı final maçlarını kazanan 2 takım ve üçüncülük karşılaşmasından galip ayrılan ekip, Tokyo 2020’ye katılmaya hak kazanacak.
Türkiye’nin turnuvadaki maç programı (TSİ) şöyle:
26 Mayıs Çarşamba:
20.00 Brezilya-Türkiye
22.30 Moğolistan-Türkiye
28 Mayıs Cuma:
18.00 Türkiye-Çekya
22.15 Türkiye-Polonya