Türkiye Milli Erkek 3x3 Basketbol Takımı’nın maç programı

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 20 takımın katılacağı 3x3 basketbol olimpiyat elemeleri, 26-30 Mayıs tarihlerinde Avusturya’nın Graz kentinde düzenlenecek. Moğolistan, Polonya, Brezilya ve Çekya ile beraber A Grubu’nda yer alan ay-yıldızlılar, ilk maçına 26 Mayıs Çarşamba günü Brezilya karşısında çıkacak.

Grupları ilk 2 sırada bitiren takımlar, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finaller, yarı finaller ve üçüncülük karşılaşması 30 Mayıs’ta oynanacak.

Yarı final maçlarını kazanan 2 takım ve üçüncülük karşılaşmasından galip ayrılan ekip, Tokyo 2020’ye katılmaya hak kazanacak.

Türkiye’nin turnuvadaki maç programı (TSİ) şöyle:

26 Mayıs Çarşamba:

20.00 Brezilya-Türkiye

22.30 Moğolistan-Türkiye

28 Mayıs Cuma:

18.00 Türkiye-Çekya

22.15 Türkiye-Polonya