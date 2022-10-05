TFF'nin desteklediği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Dünya Ampute Futbol Federasyonu iş birliğinde yapılan Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Milli Takımımız, bugün Son 16 Turu karşılaşmasına çıkacak. Şampiyonluk hedeflediği Dünya Kupası'nda oynadığı 3 grup karşılaşmasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Ay Yıldızlılar, B Grubu'nu 4 puanla ikinci sırada bitiren Meksika ile kozlarını paylaşacak.

Ay-Yıldızlılar, A Grubu'nda Fransa'yı 3-0 ve Liberya'yı 5-0 yendi, Haiti ile de 1-1 berabere kaldı.

Osman Çakmak kupayı istiyor

Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, bu turnuvanın A Grubu'nda Fransa'yı 3-0 ve Liberya'yı 5-0 yenerken, gruptaki son sınavında Haiti ile 1-1 berabere kaldı. Hocamız Çakmak, daha önce yaptığı açıklamada, "Hedefimiz, Dünya Kupası'nda finale çıkmak ve ülkemize kupayı getirmek olacak" demişti.

Türkiye - Meksika ampute futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 No'lu sahada oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak Türkiye - Meksika maçı TRT Spor Yıldız canlı olarak yayınlayacak.

Şampiyonluğu hedefleyen Ay-Yıldızlılar, A Grubu'nda 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak averajla Haiti'nin ardından ikinci olarak son 16 turuna yükselirken, Meksika, B Grubu'nu 9 puanlı Japonya'nın ardından 4 puanla ikinci sırada tamamladı.