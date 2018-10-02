Türkiye Masa Tenisi Erkek A Milli Takımı, 2019 Erkekler Avrupa Takım Şampiyonası Elemeleri A Kategorisi 4. Grup’taki üçüncü maçında Hırvatistan’a 3-0 mağlup oldu. Tozkoparan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk oyununda, İbrahim Gündüz, Hırvat rakibi Andrej Gacina’ya 7-11, 5-11, 12-10 ve 5-11’lik setlerle 3-1 kaybetti.

İkinci oyunda, Batuhan Ulucak, Tomislav Pucar’a 6-11, 6-11 ve 8-11’lik setlerle 3-0 yenildi ve milliler 2-0 geriye düştü.

Üçüncü oyunda ise Abdullah Talha Yiğenler, Frane Tomislav Kojic’e 5-11, 7-11, 12-10 ve 14-16’lık setlerle 3-1 yenildi. Milliler, müsabakayı da 3-0 kaybetti.

Milliler, gruptaki dördüncü ve son maçında 4 Aralık’ta Polonya ile deplasmanda karşılaşacak.