Türkiye Masa Tenisi Federasyonunda başkanlığa Oktay Çimen seçildi

Gençlik ve Spor Bakanlığının konferans salonunda yapılan genel kurulda başkanlık için Oktay Çimen ve Kerim Koç yarıştı.

Faaliyet ve denetim raporlarının ibra edilmesinin ardından oy verme işlemine geçildi.

Kullanılan 209 oyun 111’ini alan Oktay Çimen, 5 yıl sonra yeniden federasyonun başkanı oldu. Diğer aday Kerim Koç 94 oy alırken, 4 oy geçersiz sayıldı.

Oktay Çimen başkanlığındaki federasyonun yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Ahmet Yaprak, Cemil Ünlü, Selami Aktepe, Gizem Aktaş, Aylin Aksu, İsmail Hakkı Esen, Cüneyt Köse, Dergah Mansur Alkan, Nadir Solak, Deniz Kıyak, Mustafa Akgün, Fuat Kula, Ali Mert, Tuğrul Hazine.

Çimen, genel kurulda yaptığı konuşmada, "Bu federasyonu hep beraber yöneteceğiz. Küskünleri barıştırıp, tekrar büyük bir aile olacağız. Masa tenisi yine madalyalı federasyonlar arasına girecek. Bu dönemdeki en büyük amaçlarımızdan biri Ankara’ya masa tenisine ait bir spor kompleksini kazandırmak." ifadelerini kullandı.

AA