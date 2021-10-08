2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımımız, Norveç'i konuk edecek. 6-1'lik Hollanda mağlubiyetiyle avantajını kaybeden Ay-Yıldızlı ekimiz yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçından 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Kazanırsak, Letonya deplasmanı öncesi tüm olumsuz tablo ortadan kalkacak... Kaybetme ihtimalini ise düşünmek bile istemiyoruz. Eski Trabzonsporlu Sörloth'un yanı sıra dünya yıldızı Haaland ve diğer forvetleri Joshua King'den yoksun olan Norveç'te savunma ve orta sahada da eksikler var. Stale Solbakken aday kadroya çağırdığı 5 ismi takımdan çıkarmak zorunda kalırken, eksik sayısı 9 oldu.

Türkiye maçı hangi kanalda? Türkiye-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve bu akşam saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Norveç maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Türkiye-Norveç 11'ler:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat, Ozan Tufan, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt.

Türkiye kaçıncı sırada?

G Grubu’nda Hollanda 13 puanla lider durumda bulunurken, aynı puana sahip Norveç, averajla 2. sırada yer alıyor. Türkiye ise 11 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Norveç’i yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor Grupta aynı gün Cebelitarık-Karadağ ve Letonya-Hollanda karşılaşmaları da oynanacak.

Orkun Kökçü, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak cezalı

A Milli Futbol Takımımız'da Norveç maçı öncesinde 3 isim kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Orta saha Orkun Kökçü ile stoperlerimiz Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak kritik maçta görev alamayacak. Orkun'un yokluğunda Trabzonsporlu Berat Ayberk Özdemir'in ilk kez Milli formayı giymesi bekleniyor. Çağlar'ın yerine ise Kaan Ayhan'ın stoperde Merih'in yanında görev alması muhtemel. 3 isim 3 gün sonra deplasmanda oynayacağımız Letonya mücadelesinde forma giyebilecekler.

Haaland ve Sörloth yok! Norveç'te önemli eksikler...

Norveç bu akşam yıldızlarından yoksun olarak Şükrü Saracoğlu'na çıkacak. Sakatlığı nedeniyle eski Trabzonsporlu Sörloth'un kadroya çağrılmadığı konuk ekipte diğer forvetler Haaland ve Joshua King de aday kadroda yer alsalar da sakatlıkları yüzünden kadrodan çıkarıldılar. Kuzey ülkesinde bu isimlerin yokluğunda ileri uçta kanat oyuncusu Elyounoussi ile 22 yaşındaki forvet Thorstvedt'in görev alması bekleniyor.

3 yeni isim çağırdı

Konuk takımda ayrıca savunma ve orta sahada da eksikler bulunuyor. Adana Demir'de forma giyen sağ bek Jonas Svensson'un yanı sıra stoper Kristoffer Ajer de sakatlıkları, ön libero Sander Berge ise Kovid-19'dan karantinaya alındığı için kadrodan çıkarıldı. Kaleciler Bratveit, Hansen, ön libero Mathias Normann ve ön libero Midtsjo da sakatlıklarından dolayı kadroya çağrılmamıştı. Teknik direktör Stale Solbakken bu isimlerin yerine; Norveç Gol Kralı Ohi Omoijuanfo (22 gol), sağ bek Julian Ryerson ve ön libero Iver Fossum'u çağırdı.

Norveç'e karşı üstünlük bizde

A Milli Takımımız, Norveç ile bugüne kadar ikisi özel maçta olmak üzere toplam 10 defa karşılaştı. Norveç'i 5 defa mağlup eden Milliler, rakibine 3 defa da kaybetti. Ay-Yıldızlılar 2 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Milliler, Norveç'e karşı 14 gol kaydederken, kalesinde ise 15 gol gördü.

Ay-Yıldızlılar 600. maçına çıkıyor

A Milli Takımımız, Norveç karşılaşmasıyla 600. defa sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 330'u resmi, 269'u özel 599 maçta biri hükmen olmak üzere 228 galibiyet aldı, 143 defa berabere kaldı, 228 kez de rakiplerine yenildi. Milliler 802 gol atarken, kalesinde 860 gol gördü.

Kasım ayında kritik maçlar

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ve Norveç, Kasım ayında kritik bir maça çıkacak. 16 Kasım Salı günü Hollanda evinde Norveç'i ağırlayacak. Ay Yıldızlılar ise Norveç maçından sonra 11 Ekim'de Letonya deplasmanına çıkacak. Milliler, kasım ayında Cebelitarık ve Karadağ maçlarıyla eleme grubunu tamamlayacak.

Türkiye-Norveç maçları

Türkiye ile Norveç A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

27.03.2021 Malaga Dünya Kupası Elemeleri 3-0

17.11.2007 Oslo Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-1

28.03.2007 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-2

15.08.2001 Oslo Özel 1-1

23.02.2000 İstanbul Özel 0-2

10.11.1993 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-1

28.04.1993 Oslo Dünya Kupası Elemeleri 1-3

29.10.1961 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-1

01.06.1961 Oslo Dünya Kupası Elemeleri 1-0

03.08.1936 Berlin Olimpiyat Oyunları 0-4

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.