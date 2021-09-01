EURO 2020'de istediği sonuçları alamayan A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde yoluna devam ediyor. G Grubu'nda bulunan ve topladığı 7 puanla zirvede yer alan Şenol Güneş yönetimindeki milliler, 4. maçında Karadağ'ı ağırlayacak. Zorlu maçtan galip ayrılmayı amaçlayan Ay-Yıldızlılar, Cebelitarık ve Hollanda maçları öncesi moral depolamak istiyor. Liderlik koltuğunda yer alan Milli Takım'ı 6 puanla Hollanda takip ediyor. 6 puanlı Karadağ ise averajla 3. basamakta yer alıyor.

Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak olan Türkiye-Karadağ maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien’in yardımcıları Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu olacak. TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Türkiye-Karadağ maçı ilk 11'leri belli oldu!

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

Karadağ: Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic

İngilizler’den izin çıkmadı

A Milli Takımımız’da Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçında forma giyemeyecek. İngiliz kulüpleri, kırmızı listedeki Türkiye’ye futbolcularını göndermedi. Bu 4 futbolcumuzun, Britanya’nın kırmızı listesinde olmayan bir sonraki rakiplerimiz; Cebelitarık ve Hollanda deplasmanlarında kadroya dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kart sınırında 4 oyuncu var

Vodafone Park’taki mücadelede bu akşam A Milliler’de sınırda 5 oyuncumuz yer alıyor. Burak, Enes, Umut Meraş, Kenan ve Mert kart görürlerse, 4 Eylül’deki Cebelitarık deplasmanında yoklar. Kadroya katılamayan Çağlar, Ozan Kabak ile Ozan Tufan da ayrıca sınırdaki diğer isimler. Karadağ’da da Vujacic ile Vulaj bu açıdan sıkıntılı futbolcular.

G Grubu puan durumu / Türkiye kaçıncı sırada?

1- Türkiye / 7 puan

2- Hollanda / 6 puan

3- Karadağ / 6 puan

4- Norveç / 6 puan

5- Letonya / 1 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

A Milli Takım'ın aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Mert Günok ( Beşiktaş ), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır ( Fenerbahçe ).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Alpaslan Öztürk ( Galatasaray ), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş) ve Abdülkerim Bardakçı (Konyaspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford).

Karadağ Milli Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Milan Mijatovic (MTK Budapeşte), Matija Sarkic (Birmingham City)

Defans: Stefan Savic (Atletico Madrid), Marko Simic (FK Liepaja), Zarko Tomaševic (FC Astana), Adam Marušic (Lazio), Marko Vešovic (Karabağ FK), Igor Vujacic (FK Partizan), Risto Radunovic (FCSB), Marko Vukcevic (UTA Arad), Esteban Saveljic (Rayo Vallecano), Ilija Martinovic (NK Maribor)

Orta Saha: Nikola Vukcevic (Levante), Nebojša Kosovic (Kairat Almaty), Marko Jankovic (Beitar Jerusalem), Aleksandar Šcekic (FK Partizan), Sead Hakšabanovic (Rubin Kazan), Dušan Lagator (Wisla Plock), Milutin Osmajic (Cadiz CF)

Forvet: Fatos Fatos Beciraj (FC Astana), Stevan Jovetic (Hertha Berlin), Stefan Mugoša (Incheon United), Uroš Durdevic (Sporting Gijon)