A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda ile çok kritik bir maçta kozlarını paylaşacak. 11 puanla liderlik koltuğunda oturan Şenol Güneş yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, 1 puan gerisindeki Hollanda engelini aşması halinde büyük bir avantaj yakalayacak. Aradaki farkı açmak isteyen milliler, eve galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. A Milli Takım’da kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyebilecek. Aday kadroya Hollanda’da katılan Ozan Tufan da teknik direktör Şenol Güneş’in forma vermesi halinde sahada olabilecek.

Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

7 Eylül Salı günü Johan Cruijff Arena’da oynanacak Hollanda-Türkiye maçı TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

G Grubu puan durumu / Türkiye kaçıncı sırada?

1- Türkiye / 11 puan

2- Hollanda / 10 puan

3- Norveç / 10 puan

4- Karadağ / 7 puan

5- Letonya / 4 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

Burak Yılmaz dönüyor!

Karadağ ile oynadığımız karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düşen A Milli Takımımız'ın kaptanı Burak Yılmaz, Cebelitarık mücadelesinde forma giyememişti. Cezası sona eren Burak, Hollanda ile yarın oynayacağımız karşılaşmada ilk 11'deki yerine dönecek. Ay- Yıldızlılar'ın kaptanı, Portakallar'ın, Hakan Çalhanoğlu ile birlikte en çok çekindiği isimlerin başında geliyor. 36 yaşındaki golcümüz, grupta İstanbul'da 4-2 mağlup ettiğimiz Hollanda önünde hat-trick yaparak karşılaşmaya damgasını vurmuştu. Diğer golümüzü de Hakan ağlarla buluşturmuştu. Grupta son golünü, 3-3 biten Letonya maçında atan tecrübeli futbolcu, güçlü rakibimiz karşısında yine etkili bir performans sergilemeyi amaçlıyor.

11 puanla lideriz

Türkiye, gruptaki ilk maçında İstanbul’da Hollanda’yı 4-2, ikinci karşılaşmasında da İspanya’da Norveç’i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul’da yapılan dördüncü karşılaşma 2-2 berabere bitti. Milli takım, son maçında ise deplasmanda Cebelitarık’ı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, grupta 11 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Hollanda ise 10 puan ve averajla Norveç’in önünde ikinci sırada yer alıyor.

Şenol Güneş yönetiminde 59. resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 58 resmi maç oynadı. Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 58 resmi maçın 31’ini kazandı, 13’ünü yitirdi, 14’ünde de eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 102 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 58 gol gördü.

4'ünü Türkiye, 5'ini Hollanda kazandı

A Milli Takım, Hollanda ile tarihte 14. kez rakip olacak. İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958’de olmak üzere geride kalan 13 maçtan 4’ünü Türkiye, 5’ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye’nin 13 golüne, Hollanda 15 golle cevap verdi.

İki maçtır kaybetmiyoruz!

Ay-Yıldızlılar, Hollanda karşısında son iki maçını kazandı. 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 galip tamamladı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Hollanda’yı 4-2 yendi.