Ay-Yıldızlı ekibimiz, EURO 2020 A Grubu 2. maçıdna Bakü'de Galler'le kozlarını paylaşıyor... Bu kez galibiyete daha yakınız, bugün kazanırsak İsviçre maçına büyük avantajla çıkacağız. Bakü’de Galler'i devirmek isteyen Ay Yıldızlılar, gözünü grubun diğer maçı olan İtalya-İsviçre karşılaşmasına çevirecek. Milli Takım puansız son sırada. İsviçre ile 1-1 berabere kalan Galler ise 1 puanda.

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Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

GALLER: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Bale, Morrell, Ramsey, James, Moore

Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye-Galler maçı Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanıyor ve TSİ 19.00'da başladı. Portekizli hakem Artur Dias'ın yönettiği kritik 90 dakika TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

EURO 2020'deki kaderimizi çizeceğiz

Maçlara bileti olan Büyük Britanya, İsviçre ve Türkiye vatandaşları, Azerbaycan’a hem hava hem de kara yoluyla Kovid-19 testinin negatif olduğunu doğrulayan belge ile giriş yapabilecek. Galler ve 4 gün sonra 20 Haziran Pazar günü oynanacak İsviçre maçlarını bir anlamda evimizde oynayacağız, turnuvadaki kaderimizi çizeceğiz.

Türkiye 594. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Galler maçıyla tarihinde 594. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 317'si resmi, 276'sı özel 593 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 225 yenilgi yaşadı. Ay-Yıldızlı ekip, 253'ü deplasmanda, 259'u evinde, 81'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 789 gol attı, kalesinde 846 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 593 karşılaşmanın 510'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 593 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.