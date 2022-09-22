Uluslar C Ligi 1 Grup'ta yoluna gol yemeden devam eden A Milli Takım , İstanbul'da Lüksemburg'u konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynadığımız ilk 4 maçı gol yemeden kazanan A Milliler, kalan 2 maçı da firesiz atlatmak ve grubu kalesinde gol görmeden kapatmak amacında. TD Stefan Kuntz da basın toplantısında bunu vurgu yaptı ve herkesin merakla beklediği "Salih Uçan neden kadroda yok?" sorusuna; "Uluslar Ligi serüvenimizi 6 maç olarak, elimizdeki oyuncularla planladık. Amacımız sahadaki oyunu, oyuncu grubunu ve ezberi korumak..." diyerek cevap verdi. Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan ve Dorukhan Toköz sakatlığı nedeniyle kadroda yok. Orta alanda "Orkun Kökçü & Tolga Ciğerci" birlikteliği görebiliriz. Merih Demiral da sakattı ancak son antrenmanda takımla çalıştı. Yine de stoperde "Ozan Kabak & Çağlar Söyüncü" daha olası. Belki Kaan Ayhan'ı da denkleme katıp üçlü bir düzenle maça başlayabiliriz. Hücumda Kerem Aktürkoğlu ve Cengiz Ünder'in kanatlarda, Serdar Dursun'un merkezde olduğu bir düzen... Kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın olduğu dörtlü bir orta saha izleyebiliriz.

Litvanya ve Faroe Adaları deplasmanında kazanarak Uluslar Ligi'ne başlayan Lüksemburg, A Milli Takımımız'a evinde 2-0 kaybettikten sonra Faroe Adaları'na da puan bırakınca liderlik şansını oldukça azalttı. İlk hedefleri İstanbul'da bizi yenmek, ardından bizim Torshavn'da Faroe Adaları'na da kaybetmemizi bekleyecekler. İhtimal oldukça düşük... TD Luc Holtz da pek inançlı değil, kazanmaları gereken maç öncesi bile; "Puan almaya çalışacağız..." dedi. Kadrolarında Türkiye günlerinden hatırladığımız Gerson Rodrigues bulunuyor. Bir başka tanıdık yüz Olivier Thill sakat. Orta alandan Christopher Martins Pereira, savunmadan Dirk Carlson dikkat çeken diğer eksikler... 2004'lü Yvandro Borges Sanches'e de dikkat etmek lazım. Mönchengladbach ile bu sezon ilk kez Bundesliga'da boy gösterdi. Kanatta etkili bir genç.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takım, 2022 yılı içerisinde oynadığı 6 maçın 5'inde 2+ gol atmayı başardı. (6 maç - 17 gol)

- Lüksemburg son 7 maçında 4 yenilgi aldı. (1 beraberlik - 2 galibiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye kazanır" oldu! %30'luk kesim A Milli Takımımız'dan Lüksemburg karşısında zafer bekliyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.