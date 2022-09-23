Türkiye - Lüksemburg maçı sonrası Burak Yılmaz sözleri!

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Lüksemburg'u ağırladı. Mücadelede A Milli Takımımız 3 kez yenik duruma düşmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılırken UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükseldi.

Karşılaşmada A Milli Takımımız adına golleri Cengiz Ünder, Maxime Chanot (KK) ve İsmail Yüksek'ten geldi. Lüksemburg'un golleri ise Martins, Sinani ve Gerson Rodrigues'ten geldi.

ULUSLAR B LİGİ'NE YÜKSELDİK

Bu sonuçla birlikte gruptaki 5. maçında 13 puana yükselen Milli Takımımız, yeniden B Ligi'ne yükselmeyi 1 maç kala garantiledi. Milli Takımımız ayrıca grup lideri olarak UEFA EURO 2024 playofflarına katılma hakkı da kazandı. Grup ikincisi Lüksemburg ise puanını 8 yaptı. A Milli Takımımız, C Ligi'ndeki son maçını Faroe Adaları'yla deplasmanda oynayacak. Lüksemburg ise Litvanya'yı ağırlayacak.

Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.





İŞTE BİLAL MEŞE'NİN KÖŞE YAZISI

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi’nde C’den B’ye terfi etti, tabi ki büyük hedefi yakalama adına uzun ve de yorucu bir yolumuz var! Çünkü, UEFA Uluslar Ligi 2022-23 sezonunda C Ligi’nde liderlik son derece kritikti. EURO 2024’e gidecek son 3 takımın yolu Uluslar Ligi’nden geçiyor. Formata göre 21-26 Mart 2024 tarihinde C, B ve A Ligi’nde gruplarını lider bitiren takımlar arasında play-off oynanacak. Tabii Avrupa Şampiyonası elemelerinde Almanya biletini alamamışlarsa… (Uluslar Ligi liderleri Avrupa Şampiyonası elemelerinde Almanya bileti alırsa bu sefer play-off oynama hakkı Uluslar Ligi’nde grup 2.’lerine kalacak) Elemelerde Almanya bileti alamayan ve Uluslar Ligi gruplarının lideri olan 12 takımın katılacağı bu play-off sonrası 3 ülke daha dev turnuvaya katılacak. Öte yandan Uluslar Ligi’ndeki puanımızın, EURO 2024 elemeleri gruplarının belirleneceği torbada işimize yarayacağı da bir gerçek...

Arzulu, iştahlı, baskılı oynamak güzel, gelin görün ki ailecek ofansa çıkmanın doğruluğunu bize kim savunabilir?

Ne güzel grupta hiç gol yemedik, ama Lüksemburg karşısında nazara geldik sanırım!





İlk yarıda yediğimiz iki gole bakın, ikisi de savunma güvenliğini rafa kaldırdığımız anlarda geldi. Eren ile Uğurcan anlaşmazlığından iyi yararlanan Martins topu ağlara gönderirken, tılsım bozuldu!

Neyse ki, golden 8 dakika sonra Kerem ceza alanı içinde düşürüldü, hakem beyaz noktayı gösterdi, atışı kullanan Cengiz Ünder skoru eşitledi.

Ahh Kaan ahh... Ver topu kalecine, niye riske girersen be güzel adam! Kaptırdığın top, gitti kalemize gol oldu, bu kez Sinani yine Lüksemburg’u öne geçirdi.

Neyse ki 39’da bu kez şans bizden yanaydı... Sağ tarafı iyi kullanan Cengiz Ünder, ceza yayına kadar topu taşıdı, soluyla sert vurdu, Chanot ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi ve ilk yarıyı 2-2 kapadık.

Dün bir kez daha gördük ki, Burak Yılmaz’ın hala yeri doldurulamadı! Enes Ünal iyi niyetli, ancak her iki yarıda yakaladığı iki net pozisyonda topu kaleciye nişanladı. Demem o ki üretiyoruz, ama golü atacak forveti bir türlü bulamıyoruz, ne dersin Stefan Kuntz?

Tempomuz düşer gibi oldu, Lüksemburg çok adamlı ofansif girişimler yaptı, nitekim 69’da Rodrigues, takımını bir kez daha öne geçirdi.

Stefan Kuntz’un bu yarıdaki oyuncu hamleleri üretime yansımalar yapmasına karşın, rakip savunmayı geçmekte bir hayli zorlandık. Gol için her yolu denedik, beceremedik. Ne var ki İsmail Yüksek forvetlerin durduğu maçta, 87’de müthiş bir gol attı, gruptan çıkmayı garantiye aldık, iş kazasına uğramadık. Sırada Faroe Adaları var, aman ha yine rakibi küçümsemeyin, savunma güvenliğini bu kez elden bırakmayın!



