Türkiye - Litvanya maçının öncelikli bilet satışı başladı

A Millî Takımımızın, Litvanya ile 14 Haziran 2022 Salı günü saat 21.45'te Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı 2022/23 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçının öncelikli bilet satışı, Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Bir gün sürecek öncelikli bilet satışından sadece son 1 yıl içerisinde Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Türkiye-Litvanya maçının genel bilet satışı ise 7 Haziran 2022 Salı günü saat 12.00'de başlayacak.

Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Türkiye-Litvanya maçının tribün bilet fiyatları, Kale Arkası Tribünler için 50 TL, Doğu ve Batı Tribünler için ise 100 TL olarak belirlendi.