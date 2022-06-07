Türkiye - Litvanya maçının genel bilet satışı başladı

A Milli Takımımızın, Litvanya ile 14 Haziran 2022 Salı günü saat 21.45'te Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı 2022/23 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçının genel bilet satışı başladı.

Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecek.

Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Türkiye-Litvanya maçının bilet fiyatları, Kale Arkası Tribünler için 50 TL, Doğu ve Batı Tribünler için ise 100 TL olarak belirlendi.