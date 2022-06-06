Türkiye - Litvanya maçını Novak Simović yönetecek

A Millî Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında 7 Haziran Salı günü Litvanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başkent Vilnius'taki LFF Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakayı Sırbistan Federasyonu'ndan Novak Simović yönetecek. Simović'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Miloš Simovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Milan Mitic olacak. Maçta Hırvatistan'dan Fran Jović VAR, Ante Culjak AVAR görevi üstlenecek.

Litvanya ile A Millî düzeyde ilk maç

Türkiye, Litvanya ile bugüne kadar A Millî Takım düzeyinde hiç karşılaşmadı. Vilnius'taki müsabaka ile iki ülke ilk kez karşı karşıya gelecek.

Ay-Yıldızlılar 606. maçına çıkıyor

A Millî Takımımız, Litvanya karşılaşmasıyla birlikte 606. defa sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 328'i resmi, 277'si özel 605 maçta biri hükmen olmak üzere 231 galibiyet aldı, 144 defa berabere kaldı, 230 kez de rakiplerine yenildi. Millî Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 812 gol atarken, kalesinde 868 gol gördü. Bugüne kadar 90 farklı ülke millî takımıyla mücadele eden millîler, 605 karşılaşmanın 522'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

A Millî Takımımız UEFA Uluslar Ligi 1. Grup'ta ilk maçlar sonrasında zirvede bulunuyor.