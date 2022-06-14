Türkiye - Litvanya maçı son dakika gelişmeleri

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, son oynanan Lüksemburg maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. Lüksemburg deplasmanında görev yapan kaleci Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Doğukan Sinik, Dorukhan Toköz ve Orkun Kökçü'nün yerine Altay Bayındır, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Salih Özcan ve Serdar Dursun şans buldu. Milli fil bekçisi Altay Bayındır, Uluslar C Ligi maçlarında ilk kez forma giydi.

Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan kadın hakem Stephanie Frappart yönetti. Frappart'ın yardımcılıklarını Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yaptı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mikael Lesage oldu. Maçta aynı ülkeden Benoit Millot VAR, Pierre Gaillouste AVAR görevi üstlendi.

Göztepe ’nin maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadı, A Milli Futbol Takımı'nın Türkiye'de maça çıktığı 32’nci stat oldu. Litvanya maçına kadar 18 il ve 31 statta 264 karşılaşma oynayan A Milli Futbol takımı İzmir'deki son maçını Atatürk Stadı'nda 11 Şubat 2009'da Fildişi Sahili ile yapmıştı.

UEFA Uluslar C Ligi'nde geçen maçta Faroe Adaları'na konuk olan Litvanya, olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye seyahatini zor da olsa gerçekleştirdi. Litvanya Milli Takımı'nı taşıyan uçak bugün 16.15'te Adnan Menderes Havalimanı’na indi.

İzmirli futbolseverler Gürsel Aksel Stadı’nda ay-yıldızlı ekibimizi yalnız bırakmadı. Milli maça hasret kalan İzmirliler stadı doldurdu. Yaklaşık 20 bin taraftar tribündeki yerlerini alarak Türkiye’ye büyük destek verdi. Tribünler dağıtılan Türk bayraklarıyla da görsel şov düzedi.