Türkiye - Litvanya maçı (CANLI)

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi C Ligi 1. Grubu 4. maçında, deplasmanda 6-0'la geçtiği Litvanya'yı konuk ediyor. Gruba 3'te 3 yaparak başlayan ve +12 averajla zirvede yer alan Stefan Kuntz yönetimindeki Ay Yıldızlılar, 4'te 4 yapıp fire vermeden yoluna devam etmeyi, liderliği sağlama almayı hedefliyor. Grubumuzdaki diğer karşılaşmada Faroe Adaları, deplasmanda Lüksemburg'la karşılaşıyor. İlk iki maçını kazandıktan sonra Türkiye'ye evinde mağlup olan ev sahibi, 6 puanla ikinci sırada. İlk galibiyetini Litvanya karşısında alan konuk takım da 3 puanla 3. Grupta Lüksemburg, daha önce Faroe'nin konuğu olduğu maçı 1-0 kazanmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

6' Cengiz Ünder'in sağ kanattan uzak mesafeden kaleye gönderdiği topu Litvanya'nın kalecisi Dziugas Bartkus son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

11' Milli Takım'ın sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Yıldız orta sahanın sol kanattan kullandığı serbest vuruşa hareketlenen Serdar Dursun'un ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşu auta çıktı.

12' Kaptan Hakan'ın ceza sahası dışından attığı şutta top Klimavicius'tan döndü. Milli futbolcular penaltı beklerken Frappart oyunu devam ettirdi.

16' Milliler, Litvanya kalesinde gol arıyor. Hakan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte yükselen Çağlar'ın yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.

18' Günün etkili isimlerinden olan Cengiz Ünder, sağ kanatta buluştuğu topu sürdü ve kendisine şut açısı yarattı. Genç oyuncunun kaleyi karşıdan gören mesafeden attığı şutta Bartkus'u geçen top üstten dışarı gitti.

20' Cengiz Ünder'in kullandığı serbest vuruşa hareketlenen Kaan Ayhan'ın ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşu kaleyi tutmadı. Milliler, Uzela'nın pozisyonda Kaan'ı ittirmesi nedeniyle penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

25' Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda pozisyonunu iyi alan Bartkus, son anda topu çeldi. Dönen topta sol çaprazdan Kerem'in yaptığı vuruş Baravykas'tan döndü.

28' Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından attığı şutta top az farkla yandan auta gitti.

30' Lasickas'ın ara pasına hareketlenen GoLasickas'ın şutunda top üstten auta çıktı.

31' Litvanya'da Baravykas, Kerem'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

33' Kerem'in sol çaprazdan ceza sahasına çıkardığı topa hareketlenen Halil'in şutunda top kaleyi tutmadı.

Türkiye - Litvanya maçı hangi kanalda?

Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan ve saat 21.45'te başlayan Türkiye - Litvanya maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan kadın hakem Stephanie Frappart yönetiyor. TRT 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde.

Türkiye - Litvanya ilk 11'ler:

Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Çağlar, Ferdi, Salih, Hakan, Cengiz, Halil, Kerem, Serdar

Litvanya: Bartkus, Baravykas, Girdvainis, Klimavicius, Barauskas, Lasickas, Megelaitis, Uzela, Milasius, Golubickas, Cernych

Gürsel Aksel için bir ilk

Göztepe'nin 26 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş 'la oynadığı maçla hizmete giren İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı, kendi tarihi adına bir ilki yaşadı. 25 bin kişi kapasiteli Gürsel Aksel, ilk kez A Milli Takımımız'ın bir karşılaşmasına ev sahipliği yapıyor.

Serdar Dursun ilk 11'de

Enes Ünal'ın Uluslar Ligi'ndeki ilk maçtan sonra yaşadığı sakatlık sorunları, hücum hattında Serdar Dursun ile Halil Dervişoğlu'na ister istemez yük bindirmişti. Lüksemburg karşısında Halil ilk 11'de sahne alırken, bu kez Litvanya mücadelesinde Serdar sahada olacak. 31 yaşındaki forvet, rakibimizi 6-0 yendiğimiz deplasmanda 11'de başlayıp, 2 gol atmıştı. Deneyimli oyuncunun, Milli formayla ise 7maçta 7golü var.

Ay Yıldızlılar 608. maçında

A Milli Takımımız, Litvanya karşılaşmasıyla birlikte 608. defa sahaya çıktı. Ay Yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 330'u resmi, 277'si özel 607 maçta biri hükmen olmak üzere 233 galibiyet aldı, 144 defa berabere kaldı, 230 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takımımız, bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 822 gol atarken, kalesinde 868 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 607 karşılaşmanın 524'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.