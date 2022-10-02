Ampute Futbol Milli Takımı, bu yıl 17.'si düzenlenen 2022 Ampute Dünya Kupası’nda A Grubu 2. maçını bugün oynayacak. Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Ay-Yıldızlı ekibimiz, Fransa'nın ardından Liberya'yı ağırlayacak. 'Engelsiz Yürekler', Dünya Kupası'nın açılış maçında Fransa’yla Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşılaşmış, ve rakibini, Kemal Güleş, Okan Şahiner ve Rahmi Özcan'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek, zafere ulaşmıştı.

2017 ile 2021 Avrupa Şampiyonu ve 2018 Dünya 2’ncisi olmayı başaran Ay-Yıldızlılar, ev sahibi oldukları Dünya Kupası'nda ilk şampiyonluk sevincini yaşamak istiyor. Bu arada gruptaki son maçını Haiti'yle oynayacak Millilerimiz, gruptan ilk 2 sırada ya da en iyi 4 grup 3.'sü arasında yer alırsa adını 16'lı tura yazdıracak.

Türkiye-Liberya Ampute Futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF Riva Tesisleri'nde oynanacak Türkiye-Liberya maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşma ile ilgili detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

24 ülke mücadele ediyor

TFF'nin desteklediği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Dünya Ampute Futbol Federasyonu iş birliğinde yapılan Ampute Futbol Dünya Kupası'nda 24 ülke mücadele ediyor. Finallerde toplam 80 maç oynanacak. 9 Ekim 2022 Pazar günü oynanacak final maçıyla 2022 Dünya Kupası'nı kazanan ülke belli olacak.

Organizasyona takımlar 4'erli 6 grupta başladı. Ampute Futbol Milli Takımımız, A Grubu'nda Haiti, Fransa ve Liberya ile mücadele ediyor. Grup aşamasını ilk 2 içinde tamamlayacak 12 takım ile en iyi 4 üçüncü adını son 16 turuna yazdıracak.

Dünya Kupası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: Türkiye, Haiti, Fransa, Liberya.

B Grubu: Meksika, Japonya, Kolombiya, Almanya.

C Grubu: İngiltere, Arjantin, ABD, Endonezya.

D Grubu: Brezilya, İrlanda, İran, Fas.

E Grubu: Polonya, İspanya, Özbekistan, Tanzanya.

F Grubu: Angola, İtalya, Uruguay, Irak.