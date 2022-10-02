Türkiye-Liberya Ampute Futbol maç sonucu: 5-0

Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda A Grubu'ndaki 2’nci maçında Liberya'yı 5-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde oynanan maçta, Ay-yıldızlıların gollerini 6, 25+1 ve 30. dakikalarda Ömer Güleryüz, 36. dakikada Muhammet Yeğen ve 45. dakikada Savaş Kaya kaydetti. Milliler, bu sonuçla A Grubu'nda puanını 6'ya yükseltti ve ilk iki sırayı garantileyerek Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Öte yandan, Dünya Kupası'nda ilk iki karşılaşmada gol yemeyen Ampute Futbol Milli Takımı, grubundaki son maçında yarın Riva'da saat 20.00'de Haiti ile karşı karşıya gelecek.

24 ülke mücadele ediyor

TFF'nin desteklediği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Dünya Ampute Futbol Federasyonu iş birliğinde yapılan Ampute Futbol Dünya Kupası'nda 24 ülke mücadele ediyor. Finallerde toplam 80 maç oynanacak. 9 Ekim 2022 Pazar günü oynanacak final maçıyla 2022 Dünya Kupası'nı kazanan ülke belli olacak.

Organizasyona takımlar 4'erli 6 grupta başladı. Ampute Futbol Milli Takımımız, A Grubu'nda Haiti, Fransa ve Liberya ile mücadele ediyor. Grup aşamasını ilk 2 içinde tamamlayacak 12 takım ile en iyi 4 üçüncü adını son 16 turuna yazdıracak.

Dünya Kupası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: Türkiye, Haiti, Fransa, Liberya.

B Grubu: Meksika, Japonya, Kolombiya, Almanya.

C Grubu: İngiltere, Arjantin, ABD, Endonezya.

D Grubu: Brezilya, İrlanda, İran, Fas.

E Grubu: Polonya, İspanya, Özbekistan, Tanzanya.

F Grubu: Angola, İtalya, Uruguay, Irak.