Türkiye-Letonya maçı seyircisiz oynanacak

Hatta dün öğlen saatlerinde yaklaşık 11 bin civarında bilet internetten satılmıştı. Ancak daha sonra TFF Sağlık Kurulu’nun yeni bir değerlendirme yaptığı ve bunun risk oluşturacağı görüşünde birleşilerek, mücadelenin tıpkı Hollanda karşılaşmasında olduğu gibi seyircisiz oynanmasına karar verildi.