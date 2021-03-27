Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımımız, G Grubu'nda en dişli 2 rakip olan Hollanda ve Norveç'i sahadan sildi, gözünü Letonya'ya çevirdi. Şenol Güneş yönetimindeki Ay Yıldızlılar, 2004 Avrupa Şampiyonası öncesinde baraj maçında Türkiye'yi turnuva dışına iten Letonya'dan rövanşı alarak, 3'te 3'le yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - Letonya maçı öncesi detaylar haberimizde.
A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne harika başladı, önce bizimle birlikte grubun favorilerinden Hollanda'yı 4-2 devirdi zorlu rakiplerden Norveç'i 3-0'la geçti. İki kritik maçta tam 7 gol atan Ay- Yıldızlılar artık gözünü salı günü kapışacağımız Letonya'ya çevirdi. Kırmızı-Beyazlılar'ın, Letonya ile geçmişe dönük kapanması gereken bir de hesabı var! 1924 yılında ilk kez karşılaştığımız Letonya'yı hazırlık mücadelesinde 3-1 devirdik, sonrasındaki rekabette galibiyet alamadık.
5 maçtır deviremiyoruz
Bordo-Beyazlılar, 2004 Avrupa Şampiyonası öncesinde ilk baraj maçında Ay-Yıldızlıları 1-0 yenmiş, rövanş da 2-2 sona erince turnuvaya Letonya'lılar gitmiş, biz bilet alamamıştık. Sonrasında Bordo-Beyazlılar'la oynadığımız 3 sınav da 2'si 1-1, diğeri de 3-3 olmak üzere beraberlikle tamamlanmıştı. Millilerimiz salı günü hem 3'te 3 yapmak hem de son 5 maçtaki galibiyet hasretimizi bitirmek adına Letonya'yı yıkmaya çalışacak.
Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
30 Mart Salı günü oynanacak Türkiye - Letonya maçı saat 21.45'te başlayacak. TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.