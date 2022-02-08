Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Süper Lig 'de tuttukları takımın futbolcularının gördüğü kartlar sonrası alınacak men cezasının durumunu arama motorlarında araştırıyor. Türkiye Futbol Federasonu Futbol Disiplin Talimatı, bu konuda oldukça net ve anlaşılabilir bilgiler veriyor. Türkiye Kupası'nda görülen kırmızı kart ligde geçerli mi? Süper Lig'deki kart cezaları kupa maçlarında geçerli mi? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

Türkiye Kupası'nda görülen kırmızı kart ligde geçerli mi?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Futbol Disiplin Talimatı’nın “Kişilerin İhraç Edilmesi” başlıklı 94. maddesi 1. Fıkrası'na göre; cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamaz. Disiplin Talimatı'ndaki ifadeler şu şekilde: ''Resmi müsabakalarda hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular, 5. Fıkra hükmü saklı kalmak koşuluyla idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar.''

Süper Lig'deki kart cezaları kupa maçlarında geçerli mi?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Futbol Disiplin Talimatı’nın “Kişilerin İhraç Edilmesi” başlıklı 94. maddesinin değiştirilen 5. Fıkrası’na göre, resmi müsabakalarda ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcular, aynı kategorideki takip eden maçta otomatik olarak cezalı duruma düşüyor.

MADDE 94 – KİŞİLERİN İHRAÇ EDİLMESİ

(1) Resmi müsabakalarda hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular, 5. Fıkra hükmü saklı kalmak koşuluyla idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar.

(2) Kırmızı kart gören veya eylemleri nedeniyle disiplin kurulları tarafından cezalandırılan futbolcular, o kategoride cezası infaz edilinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar.

(3) Bir kişinin kırmızı kart veya müsabakadan men cezasının infaz edilebilmesi için bu kişinin bir kulübe tescilli olması ve lisans işlemlerini tamamlamış olması gerekir.

(4) Resmi müsabakalarda, oyun disiplinini bozan veya cezai nitelikteki fiili nedeniyle, oyun alanından çıkarılan futbolcu ve diğer görevliler, Disiplin Kurulu tarafından daha ağır bir ceza verilmediği takdirde o müsabakayı takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz veya görev alamaz.

(5) Resmi müsabakalarda ikinci sarı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen futbolcular aynı kategorideki takip eden müsabakada otomatik olarak cezalıdırlar. Anılan cezanın infazı gerçekleşinceye kadar, ayrıca disiplin kurullarınca cezalandırılmamışlarsa, diğer kategorilerdeki müsabakalarda oynayabilirler.

(6) Bariz gol şansını önlemesi nedeniyle hakem tarafından oyundan ihraç edilen futbolcular otomatik olarak bir sonraki resmi müsabakada cezalıdırlar.

(7) Resmi müsabakalarda ikinci sarı kart nedeniyle hakem tarafından müsabakadan ihraç edilen görevliler otomatik olarak aynı kategorideki takip eden müsabakada yedek kulübesi ve soyunma odasına giremezler.

MADDE 95 – MÜSABAKADAN MEN CEZASI

(1) Müsabakadan men cezası, futbolcuların, yöneticilerin ve diğer kişilerin, müsabaka sayısı veya süre belirtilerek müsabakadan men edilmeleridir. Üç yılı aşan müsabakadan men cezaları sürekli hak mahrumiyeti cezası hükümlerine tabidir.

(2) Müsabakadan men cezası alan futbolcular, müsabaka isim listelerinde yer alamayacakları gibi akredite de edilemezler. Cezalı olmasına rağmen akredite alanlara giren futbolculara 5.000.- TL’den – 60.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.

(3) Bu talimatta futbolculara ve diğer kişilere ilişkin olarak öngörülen müsabakadan men cezalarının uygulanmasında, müsabaka adedi olarak belirtilen cezalar öncelikle dikkate alınır. Görevliler için de takdir edilebilecek hak mahrumiyeti cezaları, müsabaka adedi gösterilerek müsabakadan men cezası olarak uygulanabilir.

(4) Resmi müsabaka adedi ile men cezası; üç ay ve daha az süreli müsabakalardan men cezalarının, resmi müsabaka adedi ile ifade edilmesinden ibarettir.

Sekiz güne kadar(1-8) müsabakadan men yerine (Bir)

Onbeş güne kadar(9-15) müsabakadan men yerine (İki)

Yirmiiki güne kadar(16-22) müsabakadan men yerine (Üç)

Otuz güne kadar(23-30) müsabakadan men yerine (Dört)

Otuzsekiz güne kadar(31-38) müsabakadan men yerine (Beş)

Kırkbeşgüne kadar(39-45) müsabakadan men yerine (Altı)

Elliiki güne kadar(46-52) müsabakadan men yerine (Yedi)

Altmış güne kadar(53-60) müsabakadan men yerine (Sekiz)

Altmışsekiz güne kadar(61-68) müsabakadan men yerine (Dokuz)

Yetmişbeş güne kadar(69-75) müsabakadan men yerine (On)

Sekseniki güne kadar(76-82) müsabakadan men yerine (Onbir)

Doksan güne kadar(83-90) müsabakadan men yerine (Oniki) resmi müsabakadan men cezası verilir.

(5) Özel ve resmi milli ve milletlerarası müsabakalardan men: Özel, milli ve milletlerarası müsabakalardan çıkarılma halinde, milletlerarası futbol örgütlerinin kendi kuralları uygulanır.

Ayrıca gerek görülürse, TFF disiplin ihlalinin mahiyetine göre evrakı yetkili disiplin kuruluna sevk edebilir.

MADDE 96 – CEZA SÜRELERİNE AİT ESASLAR

(1) Süreli müsabakadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları gün, ay ve yıl hesabı ile uygulanır. Bir ay 30 gündür.

(2) Müsabakalarda görev alan kişilere üç aya kadar verilen müsabakadan men ve hak mahrumiyeti cezaları müsabaka adedi ile gösterilir.

MADDE 97 – HAK MAHRUMİYETİ CEZASI