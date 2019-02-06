Ankara'da oynanacak Erkekler Türkiye Kupası maçlarında görev yapacak olan hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu 05 Şubat 2019 tarihinde yaptığı toplantıda Ankara’da 13-17 Şubat 2019 tarihleri arasında oynanacak Erkekler Türkiye Kupası müsabakalarında görev yapacak hakemleri belirledi.
Erkekler Türkiye Kupası’nda görev yapacak hakemler şu şekilde:
Alper Özgök, Altuğ Köselerli, Aytuğ Ekti, Duhan Köyiçi, Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin, Sinan İşgüder, Yener Yılmaz, Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon.