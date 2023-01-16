Türkiye Kupası Son 16 Turu hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu heyecanı yarın, 18 Ocak Çarşamba ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Tek maç usulüne göre yapılacak müsabakaların kazananları adını çeyrek finale yazdıracak.

Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarında görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın

14.30 Sivasspor - Karacabey Belediyespor: Murat Erdoğan

17.30 Antalyaspor - Kayserispor: Cihan Aydın

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray : Volkan Bayarslan

18 Ocak Çarşamba

14.30 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Mert Güzenge

17.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş : Sarper Barış Saka

20.30 Ümraniyespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

19 Ocak Perşembe

17.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Yiğit Arslan

20.30 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek