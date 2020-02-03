Türkiye Kupası maçları saat kaçta, ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Kupada çeyrek finalin ilk maçında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medical Park Stadı’nda karşılaşacak.

03 Şubat 2020, Pazartesi 10:41 Son Güncelleme:
- A +
Türkiye Kupası maçları saat kaçta, ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Kupada çeyrek final heyecanında yarın Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medical Park Stadı’nda kozlarını paylaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

4 Şubat Salı:

20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Medical Park

5 Şubat Çarşamba:

14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe: Kırklareli Atatürk

20.30 Aytemiz Alanyaspor- Galatasaray : Bahçeşehir Okulları

6 Şubat Perşembe:

20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Antalya

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...