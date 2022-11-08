Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.

Türkiye Kupası maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün, Çarşamba ve Perşembe günü oynanan Türkiye Kupası karşılaşmaları Aspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçların sonuçlarını Fanatik canlı skor üzerinden de takip edebilirsiniz...

Bugün

13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK (Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor (Malatya Yeni)

15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor (Kırbıyık Holding)

17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

19.00 Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Yeni Adana)

21.00 Galatasaray -Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Nef)

9 Kasım Çarşamba:

13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor (Aktepe)

13.00 Bitexen Giresunspor-Ankaraspor (Çotanak Spor Kompleksi)

13.00 HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09 (Ümraniye Belediyesi Şehir)

14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK (Mümin Özkasap)

14.00 Altınordu-Bodrumspor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu (Bolu Atatürk)

14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare (Eryaman)

14.00 Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor (Eyüp)

15.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş -Serik Belediyespor (Vodafone Park)

10 Kasım Perşembe:

13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Tuzlaspor-Isparta 32 (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Göztepe-Bucaspor 1928 (Gürsel Aksel)

15.00 Çaykur Rizespor-Weecoins Kırklarelispor (Çaykur Didi)

17.00 Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor (Denizli Atatürk)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol (Esenler Erokspor)

21.00 Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor (RHG EnerTürk Enerji)