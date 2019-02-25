Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finalistler belli oluyor - Kupada çeyrek final turu rövanş karşılaşmaları, yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk edecek. Ayrıca Galatasaray Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final turu rövanş maçları, yarın yapılacak tek müsabakayla başlayacak. İlk maçı 0-0 beraberlikle tamamlanan eşleşmede Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig takımı Trabzonspor’la İstanbul’da karşılaşacak.
Kupada 27 Şubat Çarşamba günü, ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, Spor Toto 1. Lig takımı Hatayspor’a, ilk müsabakayı 1-0 galip tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor ise Göztepe’ye konuk olacak. Çeyrek finalin son maçında ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan Akhisarspor, İstanbul’da Kasımpaşa ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek.
Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta?
Yarın:
20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) (Aspor)
27 Şubat Çarşamba:
14.00 Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk) (Aspor)
20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova) (Aspor)
28 Şubat Perşembe:
20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) (Aspor)