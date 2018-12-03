Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?
Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları 4 Aralık Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Salı günü Trabzonspor Sivas Belediyespor'a konuk olacak. Çarşamba günü Keçiörengücü-Galatasaray, perşembe günü de Fenerbahçe - Giresunspor mücadeleleri oynanacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçlar Salı, çarşamba ve perşembe günü yapılacak. Salı günü Trabzonspor Sivas Belediyespor'a konuk olacak. Çarşamba günü Keçiörengücü-Galatasaray, perşembe günü de Fenerbahçe - Giresunspor mücadeleleri oynanacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupada 5. tur ilk maçlarının programı şöyle:
4 Aralık Salı
13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor (OSTİM)
14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe (Nazilli İlçe)
16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Antalya)
18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor (Bahçeşehir Okulları)
20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)
5 Aralık Çarşamba:
13.00 Keçiörengücü-Galatasaray (Aktepe)
14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon (Ümraniye Belediye Şehir)
17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Bolu Atatürk)
18.30 Altay-Kayserispor (İzmir Atatürk)
20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
6 Aralık Perşembe:
13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü (Bodrum İlçe)
15.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Menemen Belediyespor-Kasımpaşa (Menemen İlçe)
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)
20.30 Fenerbahçe-Giresunspor (Ülker-Seyircisiz)
Ziraat Türkiye Kupası tüm maçları Aspor'dan canlı yayınlanacak...