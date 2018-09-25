Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?
Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak maçlarla devam edecek. TEK maç eleme sistemine göre oynanacak, Ankaragücü, Antalyaspor, Konyaspor, Erzurumspor ve Ç.Rizespor'la birlikte 5 Süper Lig ekibinin de mücadele edeceği 3. Tur maçları bugün 14 karşılaşmayla start alıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı yaşanıyor. Bugün saat 13.00'te Erzincanspor-Gazişehir Gaziantep, 14.30'da Diyarbekirspor-Samsun, 16.30'da Tire 1922-Sivas Belediyepor, 18.30'da BB Erzurum-Ankara Demir ve 20.30'da Adana Demir- Yeni Ordu maçları A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Maçlar yarın ve perşembe günü de sürecek ve toplam 15 karşılaşma naklen A Spor ekranlarında olacak.
Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta?
BUGÜN
13.00: Erzincan-Gazişehir Hakan Ceylan (A Spor)
13.00: 1461 Trabzon-Tuzla Mustafa Hakan Belder
14.00: Erzin Bld.-Ümraniye Yasin Kol
14.30: Altındağ-Manisa Ozan Bileyci
14.30: Diyarbekir-Samsun Gürel Uzuner (A Spor)
15.00: Pendik-Altınordu Atilla Karaoğlan
15.00: Manisa Bşb-Keçiörengücü Alim Kandemir
15.00: Bozüyük-Denizli Mert Güzenge
15.00: Nazilli Bld.-Tokat Özer Özden
15.00: Kırklareli-Uşak Cihan Aydın
15.00: Maltepe-Menemen Bld. Semih Kurt
16.30: Tire 1922-Sivas Bld. Burak Pakkan (A Spor)
18.30: Erzurum-Ankara Demir T. K. Numanoğlu (A Spor)
20.30: Adana Demir-Yeni Ordu Murat Erdoğan (A Spor)
SALI
13.00: Yeni Amasya-Konya Abdulkadir Bitigen (A Spor)
14.00: Gümüşhane-Silivri Batuhan Gültek
14.00: Kilis-Osmanlı Emre Malok
14.00: G.antep-Dersim Burak Olcar
14.00: Erbaa-Eskişehir Yiğit Arslan
14.00: Van Bşb-Hacettepe Çağatay Şahan
14.00: Hatay-Esenler Alper Çetin
14.30: Konya Selçuk-Karagümrük M. Metoğlu
14.30: Bartınspor-Sarıyer Necati Selçuk Şahin
14.30: K.Karabük-Körfez Burak Şeker
14.30: Kırşehir-Altay Erkan Engin
14.30: Zonguldak-Bayrampaşa R. Alkım Aksoy
14.30: Karaman Bld.-Etimesgut Süleyman Soyutürk
15.00: Darıca-İnegöl Demokrat Özgür Güneş
15.00: Elazığ-Batman Ramazan Keleş (A Spor)
15.00: Bandırma-Gop Direnç Tonusluoğlu
15.00: İstanbul-Bağcılar Caner Ak
15.00: Şile Yıldız-Adana Özgüç Türkalp
15.00: Bucak-Bugsaş Hasan Kaçar
15.00: Çengelköy-Sakarya Ferhan Kestanlıoğlu
17.00: Afyon-Siirt İl Özel İdare Kadir Sağlam (A Spor)
18.00: Fethiye-Sancaktepe Oktay Taş
19.00: Bolu-Payas Çağdaş Altay
19.00: Ş.Urfa-Yomra Efe Tanrıverdi (A Spor)
19.00: A.Gücü-Serik Bld. Bahattin Şimşek (A Spor)
19.00: K.Maraş-Kemer Sercan Yılmaz 20.30: Ç.Rize-Tarsus İY Ali Şansalan (A Spor)
PERŞEMBE
13.00: Kdz.Ereğli-Antalya Koray Gençerler (A Spor)
14.30: Niğde Anadolu-Bodrum Can Cengiz
14.30: G.Birliği-Bergama Mustafa Aydın
15.00: Eyüp-Pazar Erhan Kutlu
15.00: Kastamonu-B. Özgüzeldere A. B. Taşkınsoy (A Spor)
17.00: Balıkesir-Amed Kutluhan Bilgiç (A Spor)
19.30: Giresun-Kocaeli Onur Özütoprak (A Spor)