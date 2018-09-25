Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak maçlarla devam edecek. TEK maç eleme sistemine göre oynanacak, Ankaragücü, Antalyaspor, Konyaspor, Erzurumspor ve Ç.Rizespor'la birlikte 5 Süper Lig ekibinin de mücadele edeceği 3. Tur maçları bugün 14 karşılaşmayla start alıyor.

25 Eylül 2018, Salı 11:18
- A +

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı yaşanıyor. Bugün saat 13.00'te Erzincanspor-Gazişehir Gaziantep, 14.30'da Diyarbekirspor-Samsun, 16.30'da Tire 1922-Sivas Belediyepor, 18.30'da BB Erzurum-Ankara Demir ve 20.30'da Adana Demir- Yeni Ordu maçları A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Maçlar yarın ve perşembe günü de sürecek ve toplam 15 karşılaşma naklen A Spor ekranlarında olacak.

Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta?

BUGÜN

13.00: Erzincan-Gazişehir Hakan Ceylan (A Spor)

13.00: 1461 Trabzon-Tuzla Mustafa Hakan Belder

14.00: Erzin Bld.-Ümraniye Yasin Kol

14.30: Altındağ-Manisa Ozan Bileyci

14.30: Diyarbekir-Samsun Gürel Uzuner (A Spor)

15.00: Pendik-Altınordu Atilla Karaoğlan

15.00: Manisa Bşb-Keçiörengücü Alim Kandemir

15.00: Bozüyük-Denizli Mert Güzenge

15.00: Nazilli Bld.-Tokat Özer Özden

15.00: Kırklareli-Uşak Cihan Aydın

15.00: Maltepe-Menemen Bld. Semih Kurt

16.30: Tire 1922-Sivas Bld. Burak Pakkan (A Spor)

18.30: Erzurum-Ankara Demir T. K. Numanoğlu (A Spor)

20.30: Adana Demir-Yeni Ordu Murat Erdoğan (A Spor)

SALI

13.00: Yeni Amasya-Konya Abdulkadir Bitigen (A Spor)

14.00: Gümüşhane-Silivri Batuhan Gültek

14.00: Kilis-Osmanlı Emre Malok

14.00: G.antep-Dersim Burak Olcar

14.00: Erbaa-Eskişehir Yiğit Arslan

14.00: Van Bşb-Hacettepe Çağatay Şahan

14.00: Hatay-Esenler Alper Çetin

14.30: Konya Selçuk-Karagümrük M. Metoğlu

14.30: Bartınspor-Sarıyer Necati Selçuk Şahin

14.30: K.Karabük-Körfez Burak Şeker

14.30: Kırşehir-Altay Erkan Engin

14.30: Zonguldak-Bayrampaşa R. Alkım Aksoy

14.30: Karaman Bld.-Etimesgut Süleyman Soyutürk

15.00: Darıca-İnegöl Demokrat Özgür Güneş

15.00: Elazığ-Batman Ramazan Keleş (A Spor)

15.00: Bandırma-Gop Direnç Tonusluoğlu

15.00: İstanbul-Bağcılar Caner Ak

15.00: Şile Yıldız-Adana Özgüç Türkalp

15.00: Bucak-Bugsaş Hasan Kaçar

15.00: Çengelköy-Sakarya Ferhan Kestanlıoğlu

17.00: Afyon-Siirt İl Özel İdare Kadir Sağlam (A Spor)

18.00: Fethiye-Sancaktepe Oktay Taş

19.00: Bolu-Payas Çağdaş Altay

19.00: Ş.Urfa-Yomra Efe Tanrıverdi (A Spor)

19.00: A.Gücü-Serik Bld. Bahattin Şimşek (A Spor)

19.00: K.Maraş-Kemer Sercan Yılmaz 20.30: Ç.Rize-Tarsus İY Ali Şansalan (A Spor)

PERŞEMBE

13.00: Kdz.Ereğli-Antalya Koray Gençerler (A Spor)

14.30: Niğde Anadolu-Bodrum Can Cengiz

14.30: G.Birliği-Bergama Mustafa Aydın

15.00: Eyüp-Pazar Erhan Kutlu

15.00: Kastamonu-B. Özgüzeldere A. B. Taşkınsoy (A Spor)

17.00: Balıkesir-Amed Kutluhan Bilgiç (A Spor)

19.30: Giresun-Kocaeli Onur Özütoprak (A Spor)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.