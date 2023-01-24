Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. Fenerbahçe , Trabzonspor ve Galatasaray 'ın rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Kayserispor ile eşleşirken Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Galatasaray ise Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'i konuk edecek.

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TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Fenerbahçe - Kayserispor

Ankaragücü - Trabzonspor

Galatasaray - Başakşehir

Sivasspor - Gaziantep FK

Çeyrek Final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadelenin galibiyle Fenerbahçe ve Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmanın galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek.





Galatasaray ile Başakşehir arasındaki mücadelenin galibiyle Ankaragücü ile Trabzonspor maçının kazananı yarı finalde kozlarını paylaşacak.

BÜYÜK TESADÜF

Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Fenerbahçe, finalden önce karşı karşıya gelemiyor. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası finali Mayıs ayının son haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Kupası finalinin yine Mayıs ayının son haftasında oynanmasına karar verirse büyük bir tesadüf yaşanacak. Süper Lig'in ilk iki sırasındaki Galatasaray ile Fenerbahçe, Mayıs ayının son haftasında ligde de sondan bir önceki haftada karşı karşıya gelecek.





FİNALE ÇIKMAYI BAŞARABİLİRLERSE...

İki ezeli rakip Süper Lig'de zirve yarışını son haftaya kadar sürdürür ve Türkiye Kupası'nda da adlarını finale yazdırmayı başarırsa, Mayıs ayında adeta Türk futbolunun 2022/2023 sezonunun finali yaşanacak.

İki takım aynı hafta içerisinde hem ligde hem de kupada karşı karşıya gelebilir. Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum henüz açıklanmazken, ligin ikinci yarısında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi ise Nef Stadyumu'nda oynanacak.



