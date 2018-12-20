Türkiye Kupası 5. turu bu akşam oynanacak 4 maçla tamamlanacak. Cuma günü ise 16 takım için kura çekimi yapılacak. Ümraniyespor, Bodrumspor, Balıkesir Baltok, Göztepe, Başakşehir, Galatasaray, Boluspor, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Trabzonspor ve bugün oynanacak 4 maçtan sonra 16 takım netlik kazanacak.

Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura çekimi Aspor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek kura çekimi törenine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Çift maç eleminasyon sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Kupası son 16'ya kalan takımlar...

Ümraniyespor, Bodrumspor, Balıkesir Baltok, Göztepe, Başakşehir, Galatasaray, Boluspor, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Trabzonspor

Türkiye Kupası'nda bugünün programı

13.00 Hatayspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

13.45 Darıca Gençlerbirliği - Antalyaspor: Serkan Tokat

18.00 Akhisarspor - Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen

20.30 Giresunspor - Fenerbahçe: Suat Arslanboğa