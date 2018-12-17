Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda gözler rövanş maçlarına çevrildi. Bu karşılaşmaların ardından son 16'ya kalan takımlar belli olacak. Peki, Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman yapılcak? Detaylar haberimizde...

17 Aralık 2018, Pazartesi 11:57
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Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları kura çekimi, 21 Aralık Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek kura çekimi törenine Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

5. Tur'u geçen 16 takımın katılacağı ve çift maç eleminasyon sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.


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