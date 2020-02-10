Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 rövanş maçının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda çarşamba ve perşembe günleri oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

10 Şubat 2020, Pazartesi 13:36 Son Güncelleme:
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Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 rövanş maçının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

12 Şubat Çarşamba

20.30 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

13 Şubat Perşembe

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor (Erkan Özdamar)

19.15 Demir Grup Sivasspor - Fraport Tav Antalyaspor (Fırat Aydınus)

Kupada Fenerbahçe'nin yarın GMG Kırklarelispor ile Ülker Stadı'nda saat 20.30'da oynayacağı karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği açıklanmıştı.

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