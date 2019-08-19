Türkiye Kupası Birinci Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

35 Amatör takımın yanı sıra bu sezon TFF 3'üncü Lig'e yükselen 9 takımın katılacağı birinci eleme turu müsabakaları, 28-29 Ağustos tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre, küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Müsabakalar sonucu rakiplerini eleyen 22 takım, 2'nci eleme turu müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Yayın programının belirlenmesinin ardından da müsabakaların gün ve saatlerinin ilan edileceği belirtildi.

DÜŞMEZ: TÜRKİYE'Yİ KUCAKLAYAN BİR ORGANİZASYON DÜZENLİYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez yaptığı değerlendirmede, profesyonel ve amatör liglerden katılımın olmasının Ziraat Türkiye Kupası'nı çok özel kıldığını belirterek, "Türkiye'yi kucaklayan bir organizasyon düzenliyoruz. Ülkemizin her köşesinde kupanın heyecanı yaşanacak. Bu kupa amatör ve alt liglerdeki takımlarımız için yeni fırsatlar sunacak. Uzun maraton öncesinde TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Sonunda hak edenin kazandığı centilmence maçlar izleyelim. Kupaya değerli katkılarda bulunan sponsorumuz Ziraat Bankası ile yayıncı kuruluşumuz Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Birinci Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:

Maltepespor - Hendekspor

1877 Alemdağ Spor - Modafen

Belediye Derince Spor - Edirnespor

Yalova Kadıköy - Bigaspor

Bursa YIldırım Spor - Bozüyük Vitraspor

Somaspor - Akşehir Spor

TKİ Tavşanlı Linyitspor - Isparta 32 Spor

Karaman Belediye Spor - Bucak Belediye Oğuzhan Spor

İçel İdmanyurdu Spor - Kepez Belediyespor

Çubukspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor

Yozgatspor 1959 - 68 Aksaray Belediye Spor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor - 12 Bingöl Spor

Kilis Belediyespor - Dersimspor

Mardin Büyükşlehir Başak Spor - Kahta 02 Spor

Muş Menderesspor - Bitlis Özgüzelderespor

Yüksekova Belediyespor - Siirt İl Özel İdare Spor

Ağrı 1970 Spor - Iğdıresspor

Kars 36 Spor - Hoçvanspor

1954 Kelkit Belediye Spor - Çarşambaspor

Görelespor - Merzifonspor

Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri - Bartınspor

1074 Çankırıspor - Boyabat 1868 Spor