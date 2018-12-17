Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçı hakemleri açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turda yarın oyanacak rövanş maçlarının hakemleri belli oldu. Galatasaray-Keçiörengücü maçında Özgür Yankaya düdük çalacak.

17 Aralık 2018, Pazartesi 10:07
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Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçı hakemleri açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. eleme turunda yarın oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

13.00 1461 Trabzon-Ümraniyespor: Murat Erdoğan

13.45 MKE Ankaragücü-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Serkan Çınar

15.00 Balıkesirspor Baltok-Çaykur Rizespor: Koray Gençerler

17.00 Göztepe-Nazilli Belediyespor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

20.30 Galatasaray-Keçiörengücü: Özgür Yankaya

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