TÜRKİYE Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kros Ligi'nin final koşuları Denizli'de yapıldı. Büyükler, U20, U18 ve ferdi olarak düzenlenen atletizm yarışmasında toplam 326 sporcu dereceye girmek için yarıştı. Pamukkale Üniversitesi'nin yerleşkesi içindeki kros parkurunda yapılan yarışmaya, Türkiye genelinden büyüklerde 21 kulüp 106 sporcu, U20 kategorisinde 20 kulüp 116 sporcu, U18 kategorisinde 32 sporcu ve ferdi olarak da 72 sporcu katıldı. Yarışmalarda dereceye giren yarışmacı ve kulüplere madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu açıkladı. Denizli'deki kros parkurunda 81 ilden gelen sporcuların katıldığı önemli bir organizasyon yaptıklarını ifade eden Çintimar, "Buradaki kros şampiyonasıyla önümüzdeki yıl Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'nda kulüpler düzeyinde ülkemizi temsil edecek takımları seçiyoruz. Buradaki yarışmada genç erkekler ve genç kızlarda şampiyon olmak önemli. Çünkü genç erkekler ve genç kızlarda Avrupa Kulüpler Kros Kupası'nda Avrupa'da rakibimiz yok. Buradan giden her takım şampiyon olacağı için bir nevi şampiyon da seçiyoruz" dedi.

Tokyo Olimpiyatları'na iddialı hazırlandıklarını ifade eden Çintimar, "Atletizmde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na 125 sporcuyla hazırlanıyoruz. Dünyanın en önemli spor organizasyonuna 70-75 sporcuyla katılabilmeyi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi istiyoruz. Katılım ve final anlamında tarihi rekor derece elde etmeyi hedefliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun desteğiyle, verdikleri imkanlarla, kulüplerin desteği ve katkısıyla atletizm emin adımlarla ilerliyor. Maraton, atma, atlama ve sprint branşlarında olimpiyatlardaki yerimizi almak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde derece ile temsil etmek" diye konuştu.