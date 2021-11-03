Türkiye-Kosova maç sonucu: 25-23

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri 1. Grup’taki ilk maçında Kosova ile karşı karşıya geldi. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iyi başlayan milliler, 7’nci dakikada farkı 4’e çıkarıp skoru 6-2 yaptı. İlk 20 dakikada millilerin üstünlüğü ile geçildi. İlk yarının son bölümünde sayı bulmakta zorlanan Ay-yıldızlılar, ilk yarıyı 15-14 önde kapattı.

İkinci yarının başında da oyuna ağırlığını koyan milli takım farkı 4'e çıkardı: 19-15. Maçın son 5 dakikasına kadar farkı koruyan milliler, salondan 25-23 galip ayrılarak gruptaki ilk maçını kazandı.

SALON: Eskişehir Porsuk

HAKEMLER: Danielo Bozhinovski, Viktor Nachevski (Makedonya)

TÜRKİYE: Coşkun (Taner) Yakup Yaşar 3, Yiğit 4, Onur 5, Özgür 3, Samet 2, Görkem 7, Can 1

KOSOVA: Berisha (Gerbeschi) Dedaj 2, Shabani 2, Tahirukaj 2, Terziqi 5, Gjuka 6, Jupa 4, Ramosaj 2

İLK YARI: 15-14

İKİ DAKİKA CEZA ALANLAR: Quni, Shabani, Terziqi (Kosova) - Uğur, Cemal, Yakup Yaşar, Mehmet (Türkiye)

DHA