Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini duyururken, illere göre risk haritası da paylaşıldı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bilindiği gibi illerimizi renklere ayırmıştık. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır." dedi.

Düşük riskli tek il Şırnak

Güncel risk haritasını yayımlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ''İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim.'' ifadelerini kullandı. 58 il yüksek riskli 'kırmızı' kategoriye dönerken, Türkiye'de düşük riskli tek il (mavi) Şırnak oldu.

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Mavi: En düşük risk!

Sarı: Orta düzeyde risk!

Turuncu: Yüksek risk!

Kırmızı: En yüksek risk!