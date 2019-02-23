Türkiye Kızak Şampiyonası Sarıkamış’ta yapılacak

Türkiye Kızak Şampiyonası, 3-7 Mart tarihlerinde Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde düzenlenecek.

Türkiye Kızak Federasyonu Kars İl Temsilcisi Ebubekir Urhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de uluslararası standartlara uygun ilk ve tek kızak pistinin Sarıkamış’ta olduğunu söyledi.

Urhan, Sarıkamış’ın sarıçam ormanları ve kristal kar özelliği ile ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu belirterek, "Sarıkamış yalnızca turizm kayağı, Alp disiplini, kuzey disiplini dallarında değil, kızakla da adından söz ettirecek." dedi.

Sarıkamış’ın bir kez daha önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını aktaran Urhan, "3-7 Mart tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Kızak Şampiyonası’na Sarıkamış’ta ev sahipliği yapacağız. Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 200 sporcunun katılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

AA