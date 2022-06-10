2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Ümit Milli Takımımız, Kazakistan'ı ağırlayacak. Belçika'nın 20 puanla lider olduğu grupta Ay Yıldızlılar, 13 puanla ikinci sıradaki Danimarka'nın ardından 7 puanla üçüncülük koltuğunda yer alıyor. Play-Off şansımızı sürdürmek adına ikinci sırayı almak için millilerin Kazaklar'ı yenmesi, diğer maçta Danimarka'nın, evinde İskoçya'ya kaybetmesi gerekiyor. Eğer bu gerçekleşirse, ümitler 14 Haziran'da Danimarka ile deplasmanda oynanacak maça kalacak. Ümit Milliler, ikili averaj geçerli olduğu için ilk maçta 2-1 kaybettiği Vikingler'i 2 farklı yenerse, gruptan çıkmayı başaracak.

Türkiye-Kazakistan Ümit Milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Kazakistan maçını Faroe Adaları Futbol Federasyonu'ndan Kari Joannesarson yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşma ile ilgili detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Milli Takım'ın Kazakistan ve Danimarka maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Muhammet Taha Tepe ( Trabzonspor A.Ş.), Canberk Yurdakul (Bursaspor), Emre Bilgin ( Beşiktaş A.Ş.)

Defans: Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Emir Han Topçu (Çaykur Rizespor A.Ş.), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor A.Ş.), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor), Kazımcan Karataş (Altay), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Emirhan İlkhan (Beşiktaş A.Ş.), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Aral Şimşir (FK Jerv), Polat Yaldır (Yılport Samsunspor), Burak İnce (Arminia Bielefeld), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Forvet: Enis Destan (Trabzonspor A.Ş.), Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Ali Akman (Nec Nijmegen)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas