Türkiye Karate Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'nun kararı doğrultusunda 5. Olağan Genel Kurul ve 7. Mali Genel Kurul sürecinin durdurulduğunu ve yapılan tüm işlemlerin iptal edildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Federasyonumuzca 2018-2019 yılları baz alınarak gerçekleştirilmesi planlanan ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulunun 13 Ekim 2021 tarih ve 2021/157K. sayılı kararı ile 2020 yılı sezonu göz önüne alınmadan yapılan işlemlerde hukuka uyarlık görülmediğinden 5. Olağan Genel Kurul ve 7. Mali Genel Kurul sürecimiz durdurulmuş ve bugüne kadar yapılan tüm işlemler iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Yönetim kurulumuzca alınan karar gereği Tahkim Kurulu kararına uygun bir şekilde 2021 yılı 5. Olağan Genel Kurul ve 7. Mali Genel Kurul sürecimiz yeniden başlatılacaktır." denildi. (AA)