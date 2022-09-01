Türkiye - Karadağ maçı (CANLI)

EuroBasket 2022'de heyecan başladı. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, bu yıl 41. kez düzenlenen EuroBasket 2022'de ilk maçında Karadağ ile karşılaşıyor.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımımız, A Grubu’nda Karadağ, Bulgaristan, Gürcistan, Belçika ve İspanya ile mücadele edecek. Karşılaşmalar Almanya, İtalya ve Çekya ile birlikte turnuvanın ev sahiplerinden Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te oynanıyor.

Maçtan bölümler

Karşılaşmaya hücumda daha çok Şehmus Hazer'in yönlendiriciliği ve uzunların kullanımı ile başlayan Milli Takımımız, ilk 5 dakikalık bölümü 8-6 ile önde geçti. Sonrasında Petar Popovic ve Zoran Vuceljic ile etkili olan Karadağ, ilk çeyreği 14-18 ile önde tamamlayan taraf oldu.

İLK ÇEYREK SONUCU | Türkiye 14-18 Karadağ

İkinci çeyreğin ilk bölümünde özellikle Marko Simonovic ile etkinliğini sürdüren Karadağ, 7:54 kala skoru 18-25'e getirdi. Sonrasında Melih Mahmutoğlu'nun üst üste iki üçlüğü ile Millilerimiz, skoru 24-25 yaptı. 12 Dev Adam'da Shane Larkin'in üst üste üç üçlük isabeti ile devreye girmesi sonrası 2:16 kala skoru 35-31 yaptık. Kalan bölümde Cedi Osman'ın da devreye girdiği Milli Takımımız, devreyi 41-31 ile önde kapattı.

İLK YARI SONUCU | Türkiye 41-31 Karadağ

Üçüncü çeyreğe Karadağ, çok iyi başladı. Bojan Dubljevic'i devreye sokan Karadağ, 16-3'lük seriyle 44-47'lik üstünlüğü yakalamış oldu. Sonrasında Shane Larkin ve Cedi Osman ile yeniden etkili olan Millilerimiz, 1:35 kala 52-49'u yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan 12 Dev Adam, üçüncü çeyreği 53-51 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Türkiye 53-51 Karadağ

Son çeyreğin ilk bölümünde yine etkili olan taraf Karadağ'ydı. Marko Simonovic ve Nemanja Radovic ile isabetler bulan Karadağ, 8:57 kala 53-56 ile önde olan taraftı. Larkin, Alperen ve Cedi ile isabetler bulan Millilerimiz, 5:39 kala 61-58 ile üstünlüğü yakaladı. Fakat yine Bojan Dubljevic'in devreye girmesiyle Karadağ, 4:02 kala 61-66'lık skor üstünlüğünü elde etti. Larkin ve Melih Mahmutoğlu ile sayılar üreten 12 Dev Adam, 2:52 kala skoru 65-66'ya getirdi.

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Önemli notlar

İki takım ilk kez 16 Ağustos 2008 tarihinde Üsküp’te organize edilen hazırlık turnuvasında karşılaştı. Millilerimiz, müsabakayı 74-67’lik skorla kaybetti.

A Erkek Milli Takımımız, 14 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da oynanan FIBA 2019 Dünya Kupası Elemeleri’nde rakibini 79-69’luk skorla yenme başarısı gösterdi.

A Erkek Milli Takımımız ile Karadağ’ın son buluşması, 7 Eylül 2019 tarihinde oynanan FIBA 2019 Dünya Kupası’nda gerçekleşti. Ay-yıldızlılarımız, Çin’de oynadığı müsabakadan 79-74 galip ayrıldı.