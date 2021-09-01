Türkiye-Karadağ maçı CANLI

EURO 2020'de istediği sonuçları alamayan A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde yoluna devam ediyor. G Grubu'nda bulunan ve topladığı 7 puanla zirvede yer alan Şenol Güneş yönetimindeki milliler, 4. maçında Karadağ'ı ağırlıyor. Zorlu maçtan galip ayrılmayı amaçlayan Ay-Yıldızlılar, Cebelitarık ve Hollanda maçları öncesi moral depolamak istiyor. Liderlik koltuğunda yer alan Milli Takım'ı 6 puanla Hollanda takip ediyor. 6 puanlı Karadağ ise averajla 3. basamakta yer alıyor.





Türkiye-Karadağ maçı ilk 11'leri belli oldu!

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

Karadağ: Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic





MAÇ BAŞLADI

7.dakikada savunmanın arkasına Burak Yılmaz sarktı ancak Savic'i geçemedi

GOLLL! 9.dakikada A Milli Takım, Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti. Orta alanda topu alan Cengiz rakip ceza sahasına kadar topu sürdü, içeri girmeden müthiş vurdu ve golü attı. 1-0

İKİNCİ GOL KAÇTI! 15.dakika ceza sahası içine Hakan Çalhanoğlu ortasını yaptı, savunmadan seken topa Kaan Ayhan vurdu şutu yan direğe çarpıp çıktı

NET POZİSYON! 26.dakikada sağ kanattan Cengiz geldi penaltı noktası civarına pasını verdi, Burak Yılmaz uygun durumda şutunu çekti ama top üstten auta gitti

29.dakikada sol çaprazda topu kontrol eden Burak bekletmeden vurdu şutu savunmadan sekip dışarı gitti

GOLLL! 30.dakikada hızlı gelişen A Milli Takım atağında sağ kanattan çizgiye inen Cengiz yerden ortaladı kale sahasında Yusuf Yazıcı dokundu ve golü attı. 2-0

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34.dakikada Burak Yılmaz ceza sahasına girmeden vurdu şutu kalecide kaldı

SARI KART! 37.dakikada orta alanda rakibinden topu kapmak isterken faul yapan Cengiz Ünder, hakemden sarı kart gördü

38.dakikada uygun durumda Djurdjevic plase bir vuruş yaptı top az farkla auta gitti

GOL! 40.dakikada Karadağ hızlı geldi. Savunmanın arkasına sarkan Marusic kaleci plase bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1

43.dakikada sağ kanattan Karadağ köşe vuruşu kazandı, ceza sahasına gelen topa Haksabanovic vurmak istedi ama top auta gitti

İlk yarıyı A Milli Takım 2-1 üstün tamamladı

İkinci yarı başladı

SARI KART! 47.dakikada Hakan Çalhanoğlu itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü

49.dakikada sol kanattan Mert geldi kale sahasına ortaladı ancak top doğrudan auta gitti

52.dakikada sağ kanattan Zeki geldi yerden çıkardı Yusuf gelişine vurmak istedi ama top kaleyi bulmadı

58.dakikada sağ kanattan Cengiz geldi rakibini geçip yerden pasını verdi Kaan bekletmeden vurdu şutu savunmadan döndü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 66.dakikada Milli Takım'da Yusuf Yazıcı oyundan çıktı, yerine Orkun Kökçü oyuna dahil oldu

69.dakikada Karadağ takımından Raickovic ceza sahası dışından vurdu şutu dışarı gitti

























İngilizler’den izin çıkmadı

A Milli Takımımız’da Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçında forma giyemeyecek. İngiliz kulüpleri, kırmızı listedeki Türkiye’ye futbolcularını göndermedi. Bu 4 futbolcumuzun, Britanya’nın kırmızı listesinde olmayan bir sonraki rakiplerimiz; Cebelitarık ve Hollanda deplasmanlarında kadroya dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Şenol Güneş 4 değişiklik yaptı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takımın oynadığı son resmi karşılaşma olan EURO 2020’deki İsviçre maçının kadrosuna göre ilk 11’de 4 değişiklik yaptı. Güneş, Uğurcan’ın yerine Altay’a, Çağlar yerine Okay’a, İrfan Can yerine Yusuf’a ve Ozan yerine Kenan’a şans verdi. Güneş kaleyi Altay Bayındır’a emanet ederken, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Zeki Çelik’ten oluşturdu. Savunmanın önünde Okay Yokuşlu’ya şans veren tecrübeli teknik adam, onun önündeki dörtlüde ise Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman’a forma verdi. Şenol Güneş’in forvet bölgesindeki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.

Kale Altay Bayındır'a emanet

Şenol Güneş, Karadağ karşısında kaleci tercihini Altay Bayındır’dan yana kullandı. 27 Mayıs 2021 tarihinde Azerbaycan’a karşı oynanan hazırlık maçında A milli formayı ilk kez giyen Altay Bayındır, EURO 2020’de oynanan üç karşılaşmada ise forma şansı bulamamıştı.

Mert Müldür sol bek

Şenol Güneş, sol bek tercihini ise Mert Müldür’den yana yaptı. Aday kadroda sol bek orjinli tek oyuncu olan Umut Meraş’ın sakatlığından dolayı kadrodan çıkarılmasının ardından tecrübeli teknik adam bu bölgede Mert Müldür’e şans verdi. 22 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım’ın EURO 2020’de oynadığı son maç olan İsviçre karşılaşmasında da karşılaşmaya ilk 11’de başlamıştı.

İki oyuncu bu sezon ilk kez resmi maça çıktı

A Milli Futbol Takımı’nın Karadağ maçı ilk 11’de yer alan 2 oyuncu, bu sezon ilk defa bir resmi maça çıktı. Şenol Güneş’in sol bekte forma verdiği Mert Müldür ile savunmanın önünde şans verdiği Okay Yokuşlu, bu sezon ilk defa resmi bir maçta sahaya çıktı. Mert Müldür, Sassuolo’da; Okay Yokuşlu ise Celta Vigo’da bu sezon forma giyemedi.

Karadağ'dan 2 değişiklik

Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, takımının oynadığı son resmi mücadele olan Norveç karşılaşmasına göre kadroda 2 değişiklik yaparak Türkiye karşısına çıktı. Radulovic, Lagator’un yerine Vesovic’e şans verirken, forvet bölgesinde tecrübeli oyuncu Stevan Jovetic’in yerine ise Drasko Bozovic’e ilk 11’de yer verdi. Karadağ, Türkiye karşısına şu ilk 11 ile çıktı: Mijatovic, Vesovic, Savic, Vujacic, Tomasevic, Marusic, Kosovic, Scekic, Haksabanovic, Bozovic, Djurdjevic.













A Milli Takım'ın aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Mert Günok ( Beşiktaş ), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır ( Fenerbahçe ).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Alpaslan Öztürk ( Galatasaray ), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş) ve Abdülkerim Bardakçı (Konyaspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford).

Karadağ Milli Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Milan Mijatovic (MTK Budapeşte), Matija Sarkic (Birmingham City)

Defans: Stefan Savic (Atletico Madrid), Marko Simic (FK Liepaja), Zarko Tomaševic (FC Astana), Adam Marušic (Lazio), Marko Vešovic (Karabağ FK), Igor Vujacic (FK Partizan), Risto Radunovic (FCSB), Marko Vukcevic (UTA Arad), Esteban Saveljic (Rayo Vallecano), Ilija Martinovic (NK Maribor)

Orta Saha: Nikola Vukcevic (Levante), Nebojša Kosovic (Kairat Almaty), Marko Jankovic (Beitar Jerusalem), Aleksandar Šcekic (FK Partizan), Sead Hakšabanovic (Rubin Kazan), Dušan Lagator (Wisla Plock), Milutin Osmajic (Cadiz CF)

Forvet: Fatos Fatos Beciraj (FC Astana), Stevan Jovetic (Hertha Berlin), Stefan Mugoša (Incheon United), Uroš Durdevic (Sporting Gijon)