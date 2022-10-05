Türkiye - Kanada voleybol maçı (CANLI)

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turu ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etmişti. Dünya Şampiyonası’nda üst üste 5. galibiyetine imza atan Millilerde Eda 15, Hande ve Zehra 12'şer, Ebrar 11, Saliha 7, Cansu 4, Meliha ve Meryem 1'er sayıyla oynamıştı. Filenin Sultanları'nın ikinci etaptaki ikinci maçında rakibi Kanada...

Karşılaşmada ikinci set oynanıyor.

Kadın Voleybol Milli Takımımız, Kanada karşısında ilk seti 25-22'lik üstünlükle tamamladı. İlk sette en skorer isim 8 sayıyla Milli Takımımızdan Ebrar Karakurt oldu. Ebrar, 8 hücum sayısıyla ilk sette büyük fark yarattı. Kanada'da ise Kiera Van Ryk, 6 sayıyla oynadı.

İLK SET SONUCU: Türkiye 25-22 Kanada

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Kanada da galibiyetle başladı

İlk tur gruplarında ABD ve Sırbistan'a 3-0'lık skorlarla kaybeden Kanada Kadın Voleybol Milli Takımı, ikinci tur gruplarındaki ilk maçında Tayland'ı 3-1 ile geçti. Kanada'nın en skorer ismi 25 sayıyla Alexa Gray olurken ülkemizde Türk Hava Yolları SK forması giyen Kiera Van Ryk de 24 sayıyla oynamıştı.

Millilerden üst üste 5 galibiyet

Kadın Voleybol Milli Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası'na Tayland mağlubiyeti ile başlamıştı. Sonrasında Milliler, ilk tur gruplarında Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Polonya'yı devirmeyi başardı. İkinci tur grubunda da ilk maçında Almanya'yı 3-0 ile geçen Filenin Sultanları, üst üste 6. galibiyetini almış oldu.