Türkiye, Kadınlar EuroBasket 2021 Elemeleri’nde ev sahipliği yapacak
Türkiye, 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası EuroBasket 2021 Elemeleri’nin kasım ayında oynanacak maçlarında iki gruba ev sahipliği yapacak. FIBA'dan yapılan açıklamaya göre elemelerin kasım ayındaki maçlarının ev sahipliğini 6 ülke üstlenecek. Karara göre Türkiye Milli Takımı’nın yer aldığı E Grubu ile F Grubu karşılaşmaları, İstanbul’da oynanacak.
Türkiye, 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri’nin kasım ayında oynanacak maçlarında iki gruba ev sahipliği yapacak.
Uluslararası Basketbol Federasyonu'ndan (FIBA) yapılan açıklamaya göre elemelerin kasım ayındaki maçlarının ev sahipliğini 6 ülke üstlenecek. Karara göre Türkiye Milli Takımı’nın yer aldığı E Grubu ile F Grubu karşılaşmaları, İstanbul’da oynanacak.
A ve B Grubu’na Yunanistan’ın Kandiye (Heraklion), C Grubu’na Bosna Hersek’in Saraybosna, D ve I Grubu’na Letonya’nın Riga, G Grubu’na Portekiz’in Odivelas, H Grubu’na ise Hollanda’nın Amsterdam şehri ev sahibi olacak